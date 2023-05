Xiaomi vient de mettre à jour son application MIUI Camera en ajoutant une excellente nouvelle : toutes les fonctions du Xiaomi 11 Ultra dans l’appareil photo de votre mobile

Il semble que l’équipe de développement MIUI fasse non seulement de grands progrès en termes de système d’exploitation en tant que tel, mais améliore également certains aspects supplémentaires qui rendent notre expérience encore meilleure. Nous avons récemment annoncé les mises à jour du lanceur MIUI et du lanceur POCO, et ils ont maintenant été rejoints par l’application MIUI Camera.

Cette application vient de recevoir la dernière version V4.5.002850.1 avec des améliorations importantes en termes de performances et d’expérience générale, mais elle cache également de nombreuses autres fonctions héritées de l’un des meilleurs téléphones de la firme chinoise actuelle : le Xiaomi 11Ultra.

Une mise à jour qui améliore également le traitement de vos images mobiles

Comme vous le savez déjà, MIUI Camera fournit de nombreuses fonctions supplémentaires à ce que d’autres applications de caméra peuvent nous offrir, comme la caméra Google. Des aspects tels que le mode Pro, l’intelligence artificielle pour traiter certaines images et même différents modes créatifs exclusifs aux mobiles de la firme chinoise ne sont que quelques-uns d’entre eux, et c’est quelque chose que nous ne retrouverons pas dans d’autres marques.

En plus de cela, cette mise à jour a réussi à apporter des fonctions héritées du Xiaomi 11 Ultra à certains des smartphones de l’entreprise, comme le traitement d’image qui est appliqué à cet équipement, bien que, malheureusement, ceux-ci ne soient pas disponibles sur tous les modèles et dépendra du terminal où nous l’installons.

La performance est un autre aspect qui a été révisé dans cette mise à jour. Apparemment, certains utilisateurs ont signalé des erreurs lors de la capture d’images ou du déplacement dans l’interface de l’application, et c’est quelque chose que Xiaomi a travaillé dur pour corriger, nous devrions donc remarquer des changements importants dans cet aspect.

Par conséquent, vous pouvez déjà vérifier que cette mise à jour apporte d’excellentes nouvelles à presque tous les utilisateurs qui utilisent un appareil Xiaomi, Redmi ou POCO au quotidien. Tout ce que nous avons à faire est d’installer cette nouvelle mise à jour et de profiter de toutes les améliorations qu’elle apporte.

Télécharger | Caméra MIUI V4.5.002850.1

source | XiaomiAujourd’hui

