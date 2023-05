Non, WhatsApp n’arrêtera pas de fonctionner sur votre mobile en juin : c’est la seule date à surveiller

WhatsApp a annoncé la fin de la prise en charge de WhatsApp pour les téléphones et les systèmes d’exploitation les plus obsolètes en octobre sur ses chaînes officielles.

WhatsApp cessera de fonctionner sur certains téléphones mobiles en octobre.

WhatsApp est toujours dans l’actualité presque quotidiennement. Nous avons récemment appris que Meta travaillait sur la possibilité de partager l’écran lors d’appels vidéo, ainsi que sur le fait que nous pourrions bientôt choisir un nom d’utilisateur dans ce qui est toujours l’application reine de la messagerie instantanée dans le monde.

Aujourd’hui, des nouvelles sont apparues sur le réseau parlant de la fin du support de WhatsApp à partir de juin pour une liste d’appareils spécifiques, alors que la vérité est que la FAQ officielle de l’application ne spécifie pas une telle date. Au contraire, la date à prendre en compte est bien postérieure.

C’est la date limite pour les anciens appareils

Comme nous pouvons le lire sur le site Web de l’application, pour l’instant, WhatsApp est compatible avec les téléphones avec Android 4.1 et supérieur et iOS 12 et supérieur. L’alarme générée parle du mois de juin comme de la fin de vie utile de l’application de messagerie, quand Meta elle-même parle du 24 octobre sur ses chaînes officielles.

À partir de cette date, la prise en charge de la nouvelle version ne sera proposée qu’aux téléphones exécutant Android 5.0 et versions ultérieures, sans aucune mention des anciennes versions d’iOS pour le moment. De même, WhatsApp lui-même dit que dans ce processus, ils observent quels sont les appareils et les systèmes d’exploitation les plus obsolètes pour effectuer le dépistage.

Ce que Meta a publié est une liste d’appareils qui ne seront plus pris en charge, que nous reproduisons ci-dessous.

Manzana

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Huawei

Huawei Ascend Compagnon

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG

LG Optimus L3 II Double

LG Optimus L5II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Double

LG Optimus L7 Double

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Adopter

LG Lucide 2

LG Optimus F7

Samsung

noyau de galaxie samsung

Samsung Galaxy Tendance Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Le mini-samsung galaxy

Samsung Galaxy Tendance II

Coque Samsung Galaxy X 2

Autres

Archos 53 Platine

Faea F1THL W8

Lenovo A820

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Dark Night

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE GrandMémo

Si vous avez l’un de ces terminaux, gardez à l’esprit que la fin définitive de WhatsApp pour eux est en octobre, comme Meta le commente lui-même via ses canaux officiels. S’il y a des nouvelles à ce sujet, nous mettrons à jour les informations.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :