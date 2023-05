Les experts estiment que l’IA peut conduire à une extinction mondiale : ils comparent ses risques à ceux d’une guerre nucléaire

Pour certains des plus grands experts dans le domaine de l’intelligence artificielle, le risque d’extinction posé par l’IA est comparable à celui d’une pandémie ou d’une guerre nucléaire.

Sam Altman, actuel PDG d’OpenAI, est l’un des signataires de cette version

À travers une déclaration de seulement 22 mots, certains des plus grands experts et chercheurs dans le domaine de l’intelligence artificielle ont mis en garde contre la menace que l’IA représente pour l’humanité. Ils vont même jusqu’à comparer les risques liés à l’abus de cette technologie avec ceux de pandémies ou même de guerres nucléaires.

Parmi les experts qui ont signé la déclaration figurent certaines des personnalités les plus reconnaissables dans le domaine, telles que l’actuel PDG d’OpenAI, Sam Altman ; ou le PDG de Google DeepMind, Demis Hassabis. Le message a été publié par le Center for AI Safety, une fondation à but non lucratif basée à San Francisco.

L’IA présente un « risque d’extinction », selon certains experts de premier plan en IA

L’objectif de la communication est de toucher le public le plus large possible, y compris ceux qui ne sont pas trop familiers avec les concepts entourant l’intelligence artificielle. Le groupe d’experts indique que cette déclaration vise à expliquer l’inquiétude qu’ils ressentent en raison des risques posés par l’IA avancée. La déclaration complète est disponible ci-dessous :

« Atténuer le risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale, avec d’autres risques sociétaux comme les pandémies et la guerre nucléaire. »

Certaines des personnes qui ont signé cette déclaration ont également fait de même avec la lettre ouverte que certains experts ont publiée plus tôt cette année, dans laquelle ils demandaient aux principales entreprises d’arrêter le développement de l’intelligence artificielle pour éviter que les avancées ne soulèvent d’éventuels risques. À cette occasion, ils concentrent l’énoncé sur les mesures préventives que les principales entreprises et organisations devraient mettre en œuvre dans ce type de système.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, est l’un des signataires de cette nouvelle version. Récemment, Altman lui-même a suggéré qu’il est nécessaire d’avoir un certain respect pour cette technologie. Il a également parlé des solutions possibles qui pourraient être mises en œuvre au cas où ils perdraient le contrôle d’outils comme ChatGPT.

