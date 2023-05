Combien de temps jusqu’à ce que ChatGPT soit plus intelligent qu’un humain

Les responsables d’OpenAI ont publié un article dans lequel ils donnent un délai pour que l’intelligence artificielle finisse par dépasser l’être humain. Ils parlent aussi de la nécessité de légiférer en la matière.

ChatGPT pourrait déjouer n’importe quel être humain en un rien de temps.

ChatGPT et les IA sont toujours sur toutes les lèvres. La folie déclenchée par l’arrivée de l’IA dans les applications bureautiques, les moteurs de recherche, les applications photographiques et autres n’est surpassée que par le battage médiatique que suscite OpenAI autour de son propre produit, dont on dira bientôt qu’il pourrait atteindre l’Intelligence Générale Artificielle (AGI ).

Comme si cela ne suffisait pas (et loin de vouloir éteindre la hype), un article publié sur le blog OpenAI a révélé que les systèmes basés sur l’intelligence artificielle du futur seront plus compétents que n’importe quel expert humain dans un sujet donné.

L’IA qui viendra nous surpasser

OpenAI donne une période de 10 ans avant que ChatGPT puisse commencer à diagnostiquer les maladies avec plus de précision que n’importe quel médecin humain, ou même écrire des romans (comme certains que nous avons vus sur Amazon) mieux que de nombreux auteurs à succès.

L’essor de cette IA hautement performante est quelque chose sur lequel OpenAI travaille (ou du moins c’est ce qu’ils disent), même s’il est vrai que si c’est un bien ou quelque chose de négatif pour la société, c’est quelque chose qui ne peut être connu qu’avec le temps et tandis que le développement de la même dure.

L’article a été signé par trois des fondateurs d’OpenAI, dont son PDG Sam Altman, qui a déclaré il y a quelques mois que la peur de l’IA n’était pas une mauvaise chose. Dans le même document, il est souligné qu’il est nécessaire de légiférer sur les IA, en créant si nécessaire une instance internationale qui soit en charge non seulement des lois, mais aussi des questions éthiques.

L’IA continue de soulever plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Nous avons également parlé il y a quelque temps d’une lettre ouverte signée par des experts en IA, qui appelait à suspendre les expériences jusqu’à ce qu’il y ait une législation ferme. Et il est difficile de voir qu’ils n’ont pas raison, car l’IA peut être à la fois une aubaine et un énorme destructeur d’emplois.

Les signataires de la lettre craignent également que ChatGPT ne soit utilisé pour diffuser des canulars et des informations erronées. Jusqu’à présent, nous avons déjà vu que des virus informatiques peuvent être créés à l’aide de ChatGPT.

Pour le reste, il semble qu’à l’heure actuelle ChatGPT pourrait avoir ses jours comptés dans l’UE, d’après les conversations que Sam Altman a eues avec différents directeurs de l’organisation européenne. La France a également envisagé de bloquer l’IA générative si le chatbot ne respectait pas les lois nationales sur la protection des données.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :