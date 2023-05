Ce sont les 15 mobiles haut de gamme les plus vendus au monde en ce moment

Les 15 mobiles les plus vendus à plus de 500 $ dans le monde laissent l’iPhone 14 Pro Max en tête.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a été l’Android haut de gamme le plus vendu au cours du premier trimestre 2023

Le marché du mobile traverse l’un de ses pires moments de ces dernières années, mais le segment haut de gamme semble rester indifférent à la chute générale, et tout au long du premier trimestre de l’année, il a progressé de près de 5% par rapport à la même période. l’année dernière.

Ceci est démontré par les dernières données reflétées dans un rapport préparé par Canalysoù en plus de rendre clair la croissance du segment premium, les analystes en ont également profité pour rendre public le top 15 des téléphones portables les plus vendus à plus de 500 dollars au cours des trois premiers mois de l’année.

La vente de téléphones portables de plus de 500 dollars a augmenté de 4,7% au premier trimestre

Pour la première fois depuis plusieurs années, le segment qui comprend les mobiles dont le prix dépasse 500 $ a dépassé 30 % des ventes totales réalisées tout au long du premier trimestre, atteignant 31 %. Cela équivaut à une croissance de 4,7% par rapport à la même période de l’année précédente, pas mal compte tenu de la chute générale dans laquelle est plongé le marché des smartphones.

En termes de modèles les plus vendus, les modèles de la série iPhone 14 dominent le podium avec l’iPhone 14 Pro Max en tête, suivi de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14. En quatrième position se trouve un autre iPhone, l’iPhone 13.

Il faut descendre en cinquième position pour retrouver le premier smartphone Android de ce top : le Samsung Galaxy S23 Ultra. Le dernier modèle phare de Samsung a pu dépasser l’iPhone 14 Plus en livraisons au premier trimestre 2023, et c’est aujourd’hui le smartphone Android haut de gamme le plus vendu au monde.

Autre mérite de Samsung, celui d’avoir réussi à placer en dixième position le seul smartphone pliable, le Samsung Galaxy Z Flip 4. Le modèle « clapet » du constructeur coréen s’est mieux vendu que l’iPhone SE de troisième génération, que le Samsung. Galaxy S22 et que le Xiaomi 13.

Pour clôturer la liste, deux modèles avec plusieurs mois de vie derrière eux : le Huawei Mate 50 et le Samsung Galaxy S21 FE.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :