Xiaomi veut révolutionner la recharge avec des panneaux solaires : son système innovant est plus durable et efficace grâce à une nouvelle méthode de captation de la lumière

« Méthode de charge solaire, dispositif, équipement et support de stockage ». C’est le nom du dernier brevet déposé par la multinationale Xiaomi, qui semble entrer en force dans le secteur des énergies renouvelables avec une nouvelle méthode de recharge solaire qui pourrait être une révolution dans la téléphonie mobile.

Et c’est que l’être humain est fascinant, car il continue à trouver la même pierre polluante des combustibles fossiles, ayant des alternatives renouvelables telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne, etc. L’idée d’appliquer la technologie des panneaux solaires à, par exemple, un mobile indiquerait une chose : adieu la recharge avec des câbles et des Power Banks pour les recharger à l’extérieur de la maison, bonjour une autonomie infinie tant qu’il n’y a pas de nuages.

Xiaomi ouvre-t-il la porte à la recharge solaire sur ses mobiles ?

Beijing Xiaomi Mobile Software Co. LTD sous le numéro CN116191634A a déposé un brevet pour une méthode de charge solaire innovante qui « peut être utilisée dans divers types d’équipements et de terminaux ». Une méthode qui fonctionne comme ceci : L’appareil en question est équipé d’un « module de détection de lumière sophistiqué », et lorsque l’intensité de la lumière solaire qui tombe sur l’appareil répond à une série de conditions, selon le brevet, « un mécanisme State Variable Rear Contrôle de couverture ».

Le brevet avec la description du processus d’obtention de l’énergie solaire

Traduction : Selon le brevet, il semblerait que Xiaomi ait créé un boîtier avec un panneau solaire/photovoltaïque qui détecte la quantité de lumière solaire qui l’entoure. Et lorsqu’il s’agit du bon, il s’ouvre pour lui permettre de commencer à être stocké dans un module de capture d’énergie auquel on accède par ledit capot arrière mobile.

Ce module est chargé de profiter de l’énergie solaire générée par l’irradiation de la lumière solaire elle-même. Cette énergie solaire est convertie en énergie électrique par le module de manière « efficace », sans la gaspiller. Et c’est cette énergie électrique qui sert à recharger la batterie de l’appareil, de l’équipement et/ou du terminal

Le smartphone solaire que Xiaomi a breveté avant la pandémie

Oui, nous avons pensé la même chose : ce brevet indique-t-il que nous allons commencer à voir des tablettes Redmi Pad, des mobiles Xiaomi et POCO avec de petits panneaux solaires implémentés dans leurs capots arrière ? Eh bien, Xiaomi est une entreprise qui fabrique de tout, et cela pourrait bien être pour le bureau, les affaires, les machines, les appareils domestiques ou même pour votre Xiaomi Car, la voiture Xiaomi que nous verrions dans moins d’un an.

Le mobile solaire Xiaomi breveté en 2019

La vérité est que, sans être mentionné plus que ci-dessus, nous ne pouvons pas désigner directement les mobiles solaires. Mais il y a deux choses qui mènent dans cette direction. Le premier est que le brevet parle d’un « mécanisme de contrôle de la couverture arrière à état variable », et le second est que rien qu’en 2019, un an avant la pandémie, on a découvert que Xiaomi avait breveté la technologie pour un smartphone en 2018 avec un solaire panneau pour le recharger de manière renouvelable, il pourrait donc s’agir d’une évolution de ce brevet précédent, ou d’une adaptation au reste de son immense écosystème interconnecté dans les zones où la couverture électrique est faible ou inexistante, comme les zones rurales, sous-développées et /ou ou à distance.

Via | XiaomiUI

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :