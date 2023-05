L’association des maisons de disques américaines a un nouveau coupable de piratage : un article de Wikipédia

L’industrie musicale américaine a demandé à Google de supprimer un article de Wikipédia de ses résultats de recherche pour comparer les services qui vous permettent de télécharger des fichiers MP3 à partir de vidéos YouTube.

L’industrie de la musique s’en prend maintenant à Wikipédia.

Si vous êtes l’un de nos lecteurs les plus expérimentés, vous vous souvenez probablement de l’utilisation des réseaux P2P pour télécharger de la musique en MP3. C’était un énorme problème pour l’industrie musicale, un revers dont elle ne s’est pas encore complètement remise (malgré la résurgence du format physique et des plateformes d’écoute).

Dans un premier temps, le blâme a été mis sur les réseaux et services P2P comme Napster, que vous n’aurez utilisés que si vous avez un certain âge. Au fil des ans, de nombreux clients P2P ont disparu ou ont été relégués aux oubliettes, mais l’industrie de la musique a un nouveau bouc émissaire à blâmer pour le téléchargement illégal de contenu protégé par le droit d’auteur.

Industrie contre Wikipédia

Comme le rapporte TorrentFreak, la nouvelle cible de l’industrie musicale (du moins dans sa partie américaine) sont les sites Web qui permettent de convertir des vidéos YouTube en fichiers MP3. Apparemment, différentes maisons de disques (multinationales et indépendantes) auraient demandé à Google de ne plus répertorier ces sites Web dans leurs résultats de recherche.

Jusque-là, ce serait quelque chose de plus ou moins normal : une tentative est faite pour protéger quelque chose qui rapporte économiquement d’une utilisation illégale. Ce qui n’est plus aussi normal, c’est lorsqu’on demande à Google de retirer un article de Wikipédia de ses résultats. Cet article sert de liste informative des services existants et de leurs capacités, mais n’est pas directement lié au téléchargement de l’un d’entre eux. L’article en question s’intitule Comparaison des téléchargeurs YouTube.

Pour l’instant, Google n’a pas cédé aux demandes de l’industrie musicale, ce qui à ce stade semble quelque peu exagéré. L’article est toujours debout, comme vous pouvez le voir si vous accédez au lien. Cependant, les services qui permettent de télécharger de la musique via YouTube et les sites Internet mis en place à cet effet affirment qu’ils continueront à se battre, selon la source.

