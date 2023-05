Google a annulé d’autres variantes du Pixel Fold car "ils n’étaient pas assez bons"

Dans un podcast auquel ont participé différents ingénieurs de Google, l’un des invités confirme qu’il y a eu plusieurs itérations du Pixel Fold avant de se décider pour l’actuel, expliquant également les retards qu’il a subis.

Le Google Pixel Fold dans toute sa splendeur.

Le Google Pixel Fold est déjà une réalité. C’était l’une des nouveautés les plus attendues des dernières Google I/O, et elle représente un coup porté au tableau par le Big G face à la domination de Samsung et de son Galaxy Z Fold 4. Il ne reste plus que quelques semaines pour le pliage Google mis en vente.

Maintenant, comme nous avons pu l’apprendre grâce à 9to5Google, le modèle que nous avons vu à Google I/O n’était pas la seule option. Il y en avait plus, mais Mountain View a choisi de les rejeter comme n’étant pas assez bons.

Les Pixel Folds qui n’étaient pas

Apparemment, dans la dernière édition du podcast Made by Google, différents ingénieurs de la marque ont fait des commentaires sur la philosophie de conception des produits Pixel. Aux alentours de 17 minutes, comme l’indique la source, on entend Ivy Ross, l’un des ingénieurs, dire que s’il y a eu autant de retard dans la présentation d’un pliable, ce n’était pour aucune autre raison que de parvenir à un design « assez bon ». « .

Selon les mots de Ross, ce qu’ils voulaient, c’était lancer « un produit meilleur que ce qui existe déjà sur le marché » (en référence aux Galaxy Z Fold 4 et Oppo Find N2 susmentionnés). Vous pouvez lire son commentaire complet ci-dessous :

Estoy muy orgullosa del equipo porque había otro modelo plegable que habíamos creado, y teníamos la disciplina suficiente para decir « no, aún no es lo bastante bueno », y esperar hasta que realmente sintiéramos que podíamos hacer algo que fuese mejor que lo que ya existe dans le marché. Donc, cela nous dit vraiment que nous pouvons faire quelque chose et reconnaître que ce n’est pas assez bien quand c’est le cas.

Selon le médium, il n’a rien révélé qui ne soit déjà connu. Il y avait au moins deux modèles avant le Pixel Fold actuel ; un connu sous le nom de « Pipit » et un connu sous le nom de « Passport » (bien que ce modèle date de 2020). Le modèle actuel est celui qui était initialement connu sous le nom de « Felix » en interne.

Quoi qu’il en soit, le Pixel Fold est l’un des pliables les plus attendus de 2023, aux côtés de la nouvelle série Galaxy Z Fold 5 qui devrait arriver en juillet. Nous verrons comment le terminal se comporte dans le monde réel.

