Le nouveau Redmi Note 12T Pro est une bête prête à éclater le milieu de gamme : la plupart des gamers ont déjà leur mobile star 2023

Il y a à peine 24 heures, Xiaomi annonçait le lancement d’un nouveau terminal en Chine, mais nous n’avions toujours pas de date de vente ou de prix confirmé, ce qui vient de changer aujourd’hui. Et c’est que la firme asiatique vient d’officialiser le nouveau Redmi Note 12T Pro, un terminal vraiment top et qui se présente comme un lifting du populaire POCO X4 GT que nous connaissons en France.

De plus, la chose la plus intéressante est que nous parlons d’un smartphone qui a été lancé pour un prix à partir de 1 599 yuans, environ 210 euros à changer, même si pour l’instant il ne peut être acheté qu’en Chine. Nous ne savons pas s’il atteindra une version Global, mais il est possible que nous soyons devant le futur POCO X5 GT comme cela s’est produit dans sa génération précédente.

Fiche technique du Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 12T Pro DIMENSIONS ET POIDS N / A FILTRER IPS 6,6″

144 Hz, échantillonnage tactile 270 Hz

FHD+ (2 460 x 1 080 pixels), 20,5:9

Dolby Vision, luminosité maximale de 650 nits, étalonnage DCI-P3 PROCESSEUR MediaTek Dimension 8200-Ultra

Carte graphique ARM Mali G610 RAM 8/12 Go LPDDR5 STOCKAGE 128 / 256 / 512 Go UFS 3.1 CAMÉRA ARRIÈRE 64MP, 1/2 pouce

Ultra grand angle 8MP, champ de vision 120°

Macro 2MP CAMÉRA FRONTALE 16MP BATTERIE 5 080 mAh

Charge rapide 67 W (chargeur inclus dans la boîte) SYSTÈME OPÉRATIF MIUI 14 basé sur Android 13 CONNECTIVITÉ Double SIM 5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS

nfc

infrarouge

usb de type c Socket jack 3,5 mm AUTRES double haut-parleur stéréo Résistance IP53

Certification audio haute résolution

Refroidissement liquide VC + graphite tridimensionnel à 7 couches

Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton de déverrouillage PRIX A partir de 210 euros pour changer

Un POCO X4 GT avec une surdose de puissance

La vérité est que nous ne pouvons pas dire que Xiaomi a complètement renouvelé le POCO X4 GT que nous connaissons sur notre marché, car ce Redmi Note 12T Pro est pratiquement tracé dans bon nombre de ses caractéristiques. En fait, la conception reste à peu près intacte avec des bords complètement plats et un module de caméra arrière très similaire, de sorte que les changements sont minimes.

Un autre détail qui est maintenu par rapport à la génération précédente est l’écran, qui continue de comporter un panneau IPS de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et un format 20,5:9, des spécifications qu’ils cherchent à donner offre à l’utilisateur la meilleure expérience possible en termes de fluidité, mais il est à la traîne par rapport aux autres options de la marque elle-même avec un panneau AMOLED et des taux de luminosité de pointe bien supérieurs à 650 nits.

Dans ce que nous allons trouver, des changements importants se situent au niveau du processeur, puisque ce Redmi Note 12T Pro équipe le nouveau MediaTek Dimensity 8200-Ultra, une puce qui s’accompagne de versions jusqu’à 12 Go de mémoire RAM LPDDR5 et de stockage UFS 3.1 jusqu’à 512 Go, un pack qui ne laissera pas indifférents ceux qui recherchent les meilleures performances possibles dans un téléphone relativement bon marché.

En plus de cela, Xiaomi a également amélioré le système de dissipation thermique du mobile afin que sa puissance soit constante à tout moment. Dans ce cas, nous avons un nouveau système de refroidissement liquide VC auquel jusqu’à sept couches de graphite tridimensionnel sont ajoutées, une combinaison qui fournit une surface de dissipation totale de 10 000 mm², donc le chauffage ne sera pas un problème pour cette bête. .

Pour le reste, la même batterie de 5080 mAh avec une charge rapide de 67 W que nous avions dans le POCO X4 GT continue d’être maintenue, une connectivité physique et sans fil de premier ordre et même une configuration de caméra qui correspond pratiquement à celle du modèle précédent avec les capteurs suivants :

Capteur principal de 64 mégapixels

Capteur ultra large 8MP

Objectif macro 2MP

Caméra frontale 16MP

Prix ​​et disponibilité du nouveau Redmi Note 12T Pro

Comme nous vous l’avons dit au début du post, le nouveau Redmi Note 12T Pro peut déjà être acheté en Chine en l’absence de la marque décidant de le lancer dans une version Global plus tard. Concernant le prix de ses différentes versions, ceux-ci sont établis comme suit :

Redmi Note 12T Pro 8 + 128 Go : 1 599 yuans, environ 210 euros à changer

Redmi Note 12T Pro 8 + 256 Go : 1 699 yuans, environ 224 euros à changer

Redmi Note 12T Pro 12+256 Go : 1 799 yuans, environ 237 euros à changer

Redmi Note 12T Pro 12+512 Go : 1 999 yuans, environ 263 euros à changer

