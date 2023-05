Chute brutale pour les meilleurs écouteurs sans fil : audio premium, suppression du bruit et longue autonomie

Plus de 110 euros de réduction pour les meilleurs écouteurs Bluetooth qualité-prix que vous pouvez actuellement acheter.

Ces écouteurs sans fil Sony sont ceux que nous recommandons le plus, en particulier avec des offres exceptionnelles comme celle-ci.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil de haute qualité, les Sony WF-1000XM4 sont les meilleurs que vous puissiez acheter aujourd’hui. Ils ont une qualité audio premium, une excellente suppression active du bruit, 24 heures d’autonomie et de nombreuses autres fonctionnalités avancées qui garantissent une expérience 10. De plus, ces jours-ci, ils sont en vedette dans une offre spectaculaire qui vous permet d’acheter le Sony WF-1000XM4 pour seulement 165 euros sur Amazon, son prix le plus bas des 6 derniers mois.

Ces écouteurs Sony sont allés sur le marché pour 279 euros, vous économisez donc plus de 100 euros si vous les achetez maintenant sur Amazon dans le beau modèle noir. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à attendre longtemps pour en profiter, en quelques heures seulement vous les aurez chez vous. De plus, le prix d’Amazon est inégalé par les autres stores. Le Sony WF-1000XM4 coûte 181 euros dans MediaMarkt, 199 euros dans Ebay et dans PcComponentes ils montent à 243 euros.

L’test du Sony WF-1000XM4 pendant quelques semaines nous a permis de voir de plus près quels sont, pour nous, les meilleurs écouteurs intra-auriculaires que vous pouvez actuellement acheter. La qualité est perçue dans chacune de ses sections, nous allons donc vous dire comment sera votre expérience avec elles. Bien sûr, nous vous disons déjà qu’il s’agit d’un achat que vous ne regretterez pas pour seulement 165 euros.

Sony WF-1000XM4

Achetez ces spectaculaires écouteurs Sony beaucoup moins chers

La section clé lors de l’achat d’un casque est le son, et ces Sony WF-1000XM4 sont parfaitement conformes à cet égard. S’ils font partie des meilleurs écouteurs Sony, c’est parce qu’ils ont un son luxueux, les pilotes dynamiques de 6 millimètres font un excellent travail. Par conséquent, avec le WF-1000XM4, vous pouvez profiter d’une qualité sonore élevée lorsque vous écoutez de la musique et des podcasts, regardez une série ou jouez à des jeux. De plus, ils prennent en charge le codec LDAC et la technologie DSEE Extreme, de sorte qu’il reproduira même l’audio endommagé avec une haute résolution.

Un autre outil qui brille de sa propre lumière est celui de la suppression active du bruit, son travail est excellent. Lorsque vous mettez ces écouteurs et activez l’annulation, le bruit autour de vous disparaîtra complètement, vous permettant d’écouter de la musique sans distractions ou de vous concentrer à 100 % sur votre travail. Bien sûr, ils font partie des meilleurs écouteurs antibruit sans fil que vous pouvez acheter aujourd’hui.

Le design est également essentiel lors du choix des écouteurs, car ce sont des appareils que vous porterez pendant de nombreuses heures tout au long de la journée. Dans ce cas, les Sony WF-1000XM4 ont un format intra-auriculaire qui épouse parfaitement la forme de l’oreille. Ils sont très confortables à utiliser, notamment grâce aux coussinets en mousse de polyuréthane sur leurs embouts. De plus, ils résistent aux gouttes d’eau et à la transpiration, vous pouvez donc les utiliser à l’extérieur et pour le sport.

Les Sony WF-1000XM4 répondent également à une bonne note en termes d’autonomie, puisqu’ils sont capables de vous fournir 8 heures de musique en continu avec la suppression du bruit activée. Si vous utilisez le boîtier de charge, l’autonomie augmentera jusqu’à 24 heures. Bien sûr, si vous faites sans annulation, la durée de vie de la batterie sera encore plus longue. Gardez à l’esprit qu’ils sont compatibles avec la charge rapide – avec une charge de 5 minutes, ils obtiennent de l’énergie pendant 1 heure – et avec la charge sans fil.

Sony WF-1000XM4

Ces écouteurs utilisent Bluetooth 5.2 pour se connecter à d’autres appareils, et nous confirmons qu’ils sont hautement compatibles. Vous pouvez les utiliser avec votre mobile, que ce soit Android ou iOS, avec votre tablette, avec votre ordinateur ou avec votre smart TV. Nous vous recommandons de télécharger l’application Sony Headphones sur votre mobile, car elle vous permettra de personnaliser les performances du casque à votre guise, elle dispose même d’un égaliseur avancé.

Enfin, il existe d’autres fonctionnalités intéressantes que vous devriez connaître, telles que les commandes tactiles et le mode Parler pour discuter, qui active automatiquement le son ambiant lorsqu’il détecte que vous parlez. Bref, le Sony WF-1000XM4 vous offrira l’une des meilleures expériences du marché, désormais avec une remise de plus de 100 euros. Profitez de l’occasion et prenez-les pour seulement 165 euros sur Amazon.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

