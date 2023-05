No Man’s Sky tease l’annonce d’Apple au milieu des rumeurs de réalité virtuelle et près d’un an après l’annonce de la version Mac lors de la WWDC 2022

Le fondateur de Hello Games, Sean Murray hier a tweeté deux emojis cryptiques de pommesuggérant qu’une annonce destinée aux utilisateurs d’Apple est imminente.

La taquinerie survient près d’un an après la WWDC 2022, au cours de laquelle Apple a annoncé sur scène que le titre phare de Hello Game, No Man’s Sky, serait lancé sur Mac et iPad d’ici la fin de 2022. Cette date limite est passée, mais peut-être que maintenant le jeu est prêt à sortie sur les plateformes d’Apple. Naturellement, les spéculations vont bon train sur le fait que Hello Games travaille sur un titre VR pour le prochain casque d’Apple.

En fait, l’appariement serait un ajustement naturel. No Man’s Sky a déjà été adapté en VR sur PlayStation et PC.

Bien que les premières rumeurs aient indiqué qu’Apple n’était pas intéressé par les jeux pour le casque, les dernières informations de Mark Gurman de Bloomberg suggèrent qu’Apple poussera en effet le jeu comme argument de vente de l’appareil.

Cela se fera grâce à de nouveaux jeux VR intégrés produits pour le casque, ainsi que des ports de jeux iPad 2D et 3D pour jouer à l’intérieur du casque dans un design (form factor) encore plus immersif.

Apple a évidemment travaillé avec Hello Games l’année dernière pour les nouvelles de la WWDC 2022, il n’est donc pas trop difficile de supposer qu’ils ont également eu des discussions sur l’intégration du composant No Man’s Sky VR au casque Apple Reality Pro, qu’Apple est sur le point de dévoiler publiquement. pour la première fois la semaine prochaine le 5 juin.

Lors de la WWDC 2022, No Man’s Sky a été présenté en démonstration sur un Mac M1, profitant des nouvelles fonctionnalités de l’API MetalFX. Le casque Reality Pro devrait être plus que capable d’exécuter le jeu, car il devrait offrir des performances CPU et GPU similaires à une puce M2, avec une puce dédiée au traitement d’image. Nous en saurons plus dans moins d’une semaine – restez à l’écoute de Netcost-security.fr pour une couverture de toutes les annonces de la WWDC.



