La bête est de retour et à prix réduit : cette smartwatch aux 150 sports et GPS dégringole

La smartwatch la plus résistante du marché actuel bénéficie d’une rénovation plus que nécessaire.

La montre Amazfit intègre un excellent système de positionnement et la plus haute résistance dans une smartwatch vue à ce jour.

Le catalogue de montres Amazfit et Xiaomi regorge de superbes modèles. Certains sont destinés à un usage plus quotidien, d’autres moins chers peuvent être un cadeau parfait pour une personne âgée, mais aujourd’hui je vous apporte le plus résistant de tous, celui dont beaucoup rêvent, mais peu ont pu essayer : Amazfit T- Rex 2.

Et c’est qu’aujourd’hui cette montre de sport haut de gamme a chuté à 169 euros sur Amazon, uniquement dans la version noire (Ember black). Son prix a également atteint le minimum dans MediaMarkt. Le prix officiel de ce modèle en ce moment sur son site officiel est de 229,90 euros, une juste valeur pour tout ce qu’il nous propose, mais qui n’est pas à la portée de beaucoup.

Amazfit T-Rex 2

Amazfit T-Rex 2

Achetez la smartwatch de sport la plus résistante du marché

L’Amazfit T-Rex 2 est une montre intelligente robuste et durable qui a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Avec 15 tests de qualité militaire, cette montre est capable de résister sans problème à des situations défavorables. Il peut résister à des températures allant de -40 à 70 degrés Celsius, ce qui en fait un compagnon idéal pour les aventures en plein air.

L’écran de l’Amazfit T-Rex 2 est un autre point fort de cet appareil. Il dispose d’un écran Amoled de 1,39″ avec une résolution de 454 x 454 pixels. De plus, sa luminosité de 1000 nit assure une excellente visibilité même dans des conditions lumineuses. Que ce soit sous le soleil du désert ou dans un environnement sombre, l’écran du T-Rex 2 donnera toujours vous une vue dégagée.

Quant à la batterie, l’Amazfit T-Rex 2 est conçue pour durer. Avec une utilisation normale, vous pouvez obtenir jusqu’à 24 jours d’autonomie, ce qui est impressionnant. Même en utilisation plus intensive, la montre peut tenir jusqu’à 10 jours, tandis qu’en mode basique elle peut prolonger son autonomie jusqu’à 45 jours. Enfin, en mode GPS intense, le T-Rex 2 peut fonctionner pendant environ 26 heures.

L’Amazfit T-Rex 2 possède des caractéristiques qui en font un excellent choix pour les amateurs de sport et de fitness. Avec 158 modes sportifs intégrés et la reconnaissance automatique de 15 mouvements d’exercices de force, cette montre est capable de s’adapter à une grande variété d’activités. Le T-Rex 2 dispose également d’une reconnaissance intelligente de 8 sports, ce qui facilite le suivi et l’enregistrement de vos activités préférées.

La résistance à l’eau est une autre caractéristique importante de l’Amazfit T-Rex 2. Avec un indice de résistance de 10 ATM, cette montre peut résister à une pression équivalente à une immersion jusqu’à 100 mètres de profondeur. Que vous nagez dans la piscine ou que vous exploriez l’océan, le T-Rex 2 peut vous accompagner sans souci.

En termes de suivi de la santé, l’Amazfit T-Rex 2 apporte également diverses fonctionnalités. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24 pour surveiller votre fréquence cardiaque, ainsi que d’un capteur d’oxygène sanguin pour des données précises sur votre niveau d’oxygène. Il enregistre également vos pas quotidiens et évalue la qualité de votre sommeil pour vous fournir des informations utiles sur votre bien-être général.

Amazfit T-Rex 2

Amazfit T-Rex 2

L’Amazfit T-Rex 2 offre une grande polyvalence grâce à sa capacité à changer les sangles. Avec une largeur de 22 mm, vous pouvez personnaliser l’apparence de votre montre en fonction de votre style et de vos préférences. L’Amazfit T-Rex 2 est une montre connectée haute performance et résistance.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :