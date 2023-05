L’un des Samsung Galaxy de milieu de gamme les plus performants reçoit une mise à jour de sécurité majeure

La mise à jour de sécurité de mai 2023 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy M52 5G en Pologne avec la version du micrologiciel M526BRXXU2CWD1.

Le Samsung Galaxy M52 5G est mis à jour avec le correctif de sécurité de mai

Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite du mois de mai, Samsung a déjà mis à jour près de cinq douzaines de terminaux de son catalogue avec le dernier correctif de sécurité Android et l’activité ne s’arrête pas car le géant coréen continue de déployer la mise à jour Android de mai 2023 sur plus de mobiles.

Ainsi, comme l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à publier la dernière mise à jour de sécurité Android dans l’un de ses milieu de gamme les plus populaires et les plus performants, le Samsung Galaxy M52 5G.

Le correctif de sécurité de mai 2023 atteint le Samsung Galaxy M52 5G

La mise à jour Android de mai 2023 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy M52 5G en Pologne avec la version du micrologiciel M526BRXXU2CWD1 et devrait être déployée sur des modèles dans d’autres pays européens dans les semaines à venir.

Cette nouvelle version logicielle pour le Galaxy M52 5G inclut le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige un total de 72 problèmes de sécurité et de confidentialité. De tous, 6 ont été marqués comme critiques, 56 autres ont une priorité élevée et les 10 restants ont une importance modérée.

De plus, ce correctif de sécurité corrige également quelques bugs généraux dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances du terminal.

Le Samsung Galaxy M52 5G a été mis sur le marché à la mi-2021 avec Android 11 à bord, à la fin de la même année, il a été mis à jour vers Android 12 et fin 2022, il a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5. Il On s’attend à ce que ce smartphone de la série Galaxy M reçoive ce qui pourrait être sa dernière mise à jour du système d’exploitation, Android 14, plus tard cette année.

Une fois cette mise à jour de sécurité disponible sur le Galaxy M52 5G dans toute l’Europe, vous pouvez l’installer simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle, que vous trouverez dans le menu Paramètres de votre Samsung, et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.

