Apple arrête de signer iOS 16.4.1 après la sortie d’iOS 16.5

Apple a récemment cessé de signer iOS 16.4.1 et iPadOS 16.4.1 après la sortie d’iOS 16.5 au public il y a quelques jours. Cela indique que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad ne peuvent plus rétrograder vers cette version du système d’exploitation s’ils utilisent déjà une version plus récente d’iOS.

iOS 16.4.1 n’est plus signé par Apple

iOS 16.4.1 a été rendu public le vendredi 7 avril, avec « des corrections de bugs importantes et des mises à jour de sécurité ». L’un des exploits corrigés permettait à des applications tierces d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau, tandis qu’un deuxième exploit trouvé dans WebKit – le moteur Safari – pouvait également conduire à l’exécution de code malveillant.

iOS 16.5 est arrivé un mois après iOS 16.4.1, le 18 mai, avec quelques nouvelles fonctionnalités et améliorations. La mise à jour ajoute un nouveau thème Pride pour l’écran de verrouillage de l’iPhone, ainsi qu’un onglet Sports dans Apple News. Les bugs liés à Spotlight, CarPlay et Screen Time ont également été corrigés avec iOS 16.5.

Le retour aux anciennes versions d’iOS est une technique souvent utilisée par ceux qui jailbreakent leurs iPhones et iPads. En décembre, l’équipe de hackers palera1n a publié le premier outil de jailbreak basé sur l’exploit checkm8 compatible avec iOS 15 et iOS 16. L’outil fonctionne avec toutes les versions d’iOS 15.0 à iOS 16.4.1.

La restauration d’un appareil Apple vers une version précédente d’iOS peut également parfois être utile pour les utilisateurs qui rencontrent des bugs importants après la mise à niveau vers la dernière version d’iOS.

Options bêta et de rétrogradation d’iOS 16.6

Quelques jours avant la WWDC 2023, lorsque la société devrait annoncer la première version bêta d’iOS 17, Apple a publié la version bêta d’iOS 16.6 pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique. La mise à jour n’ajoute aucune nouvelle fonctionnalité majeure, car la société se concentre probablement sur iOS 17 à ce stade.

Si votre iPhone ou iPad exécute la version bêta d’iOS 16.6, vous pouvez rétrograder vers iOS 16.5. Cependant, la rétrogradation vers iOS 16.4.1 ou des versions antérieures n’est pas autorisée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :