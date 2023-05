Si vous jouez au golf, vous avez besoin de cette nouvelle montre intelligente de Garmin

Il s’appelle le Garmin Approach S70 et il contient un écran OLED flashy ainsi que de nombreux logiciels spécifiques aux golfeurs, bien que ses prix vont effrayer la plupart.

Voici le nouveau Garmin Approach S70 dans son habitat naturel. | Image de Breaking Eighty

Beaucoup de nouveautés pour un marché de la smartwatch rajeuni ces derniers jours, et ce n’est qu’après une Google I/O 2023 où le géant de Mountain View nous a appris pour la première fois la quatrième itération de Wear OS avec la grande nouveauté de l’atterrissage natif de WhatsApp In montres intelligentes, nous commençons maintenant à nous renseigner sur les nouvelles options que les différents fabricants mettront en jeu au second semestre 2023 auxquelles nous sommes déjà confrontés.

Samsung a déjà la Galaxy Watch6 dans le four alors qu’il décide si le Classic revient sur le devant de la scène, bannissant le Pro ou non, même si pour l’instant c’est Garmin qui nous a officiellement montré sa nouvelle itération pour le marché du golf, puisqu’en effet le fabricant avec Basés à Olathe, au Kansas, ils proposent une série de montres parfaites pour les amateurs de golf appelées Garmin Approach.

Ainsi, ce nouveau modèle intéressant qui s’appellera commercialement Approach S70, est maintenant prêt à atterrir en deux tailles de 42 et 47 millimètres, avec des matériaux de haute qualité et des fonctionnalités logicielles sans fin conçues pour améliorer nos performances dans le domaine du golf, bien que il n’installe pas réellement Wear OS à l’intérieur.

Garmin Approach S70, toutes les infos

Comme nous l’ont dit les amis de GizmoChina

