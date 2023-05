Enfin!!! BGMI est de retour en Inde avec une nouvelle carte Nusa et plus

Après une longue attente, Battlegrounds Mobile India (BGMI) est officiellement de retour en Inde avec de nouvelles fonctionnalités et mises à jour passionnantes. Les serveurs du jeu ont été débloqués et les joueurs peuvent désormais profiter du jeu sur les appareils Android et iOS. La dernière mise à jour, la version 2.5, apporte une nouvelle carte Nusa, des tenues permanentes gratuites, des armes et bien plus encore.

Battlegrounds Mobile India (BGMI) nouvelle carte de Nusa

La dernière mise à jour introduit une nouvelle carte tropicale appelée Nusa. Cette carte est une belle île avec des plages, des forêts et des montagnes. La carte Nusa offre aux joueurs une expérience de jeu unique avec de nouveaux terrains, bâtiments et véhicules. Les joueurs peuvent retravailler leurs rushes et leurs stratégies pour profiter de la nouvelle carte.

Tenues permanentes gratuites

Pour célébrer le retour de BGMI, Krafton a annoncé quatre nouveaux skins permanents pour les joueurs en Inde. Ces tenues sont disponibles gratuitement et les joueurs peuvent participer à des événements en jeu. Selon le tweet de Krafton, la culture et la tradition indiennes inspirent les tenues.

Nouvelles armes et véhicules

La dernière mise à jour apporte également de nouvelles armes et de nouveaux véhicules au jeu. Le fusil de chasse NS2000 est un nouvel ajout au jeu, qui est une arme puissante qui peut éliminer les ennemis en combat rapproché. Le jeu introduit également un nouveau véhicule appelé le Zima, qui est un véhicule à quatre roues qui peut être utilisé pour parcourir rapidement la carte.

Événements en jeu

BGMI est fourni avec des événements passionnants dans le jeu et la dernière mise à jour apporte de nouveaux événements auxquels les joueurs peuvent participer. Ces événements offrent aux joueurs une chance de gagner des récompenses telles que des tenues, des armes, etc. La conception de ces événements est telle qu’ils occuperont les joueurs et offriront une expérience de jeu unique.

Conclusion

Les fans du jeu attendaient avec impatience le retour de BGMI en Inde. La dernière mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités et mises à jour qui ne manqueront pas d’exciter les joueurs. La nouvelle carte Nusa, les tenues permanentes gratuites, les armes et les véhicules offrent une expérience de jeu unique que les joueurs apprécieront à coup sûr. Avec l’ajout de nouveaux événements dans le jeu, les joueurs peuvent s’attendre à des défis et des récompenses passionnants. La dernière mise à jour de BGMI est un ajout bienvenu et ne manquera pas de garder les joueurs engagés pendant longtemps.

