David bat Goliath : Google devra payer 32 millions de dollars à cette marque pour avoir enfreint un brevet

Google a perdu le procès contre Sonos et devra payer 2,3 dollars pour chacun des 14 millions d’appareils qui ont enfreint le brevet de Sonos.

L’une des enceintes Sonos, l’entreprise qui a remporté la bataille contre Google devant les tribunaux

Les bonnes relations entre Google et Sonos ont tourné court en 2020, lorsque l’entreprise spécialisée dans la création d’enceintes et autres appareils audio a poursuivi la société du moteur de recherche pour avoir prétendument enfreint un brevet Sonos lié à la technologie de retransmission audio dans différentes pièces. Le procès de Sonos a entraîné la disparition de fonctionnalités du système d’exploitation Android et a conduit Google à contre-attaquer avec un autre procès.

Désormais, tout semble indiquer que l’affaire touche à sa fin. Et cette fois, Google ne s’en tirera pas : le tribunal de San Francisco a condamné Google à verser 32,5 millions de dollars à Sonos pour avoir enfreint l’un des brevets de l’entreprise.

Google a enfreint l’un des brevets de Sonos

Comme expliqué dans The Verge, les jurys ont déterminé que les produits Google enfreignaient l’un des deux brevets Sonos indiqués dans le procès initial. Pour cette raison, l’entreprise doit payer à Sonos 2,30 $ pour chacun des plus de 14 millions d’appareils vendus. Ou, ce qui revient au même, 32,5 millions de dollars américains.

Bien que Sonos prétende être « profondément reconnaissant » pour « le temps et la diligence du jury » lorsqu’il s’agit de défendre la validité de leurs brevets, la société affirme croire que Google viole plus de 200 brevets différents de Sonos, et accuse le moteur de recherche étant « un contrefacteur en série » de son portefeuille de brevets. Dès lors, ils indiquent que leur objectif est toujours de faire en sorte que Google finisse par payer une redevance équitable pour les inventions de Sonos que l’entreprise se serait approprié.

De son côté, Google explique qu’il s’agit « d’un litige très limité » concernant certaines fonctions « très spécifiques » et « qui ne sont pas couramment utilisées ». De plus, ils rappellent qu’un seul des six brevets revendiqués par Sonos a été considéré comme contrefait. Les autres ont été licenciés.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :