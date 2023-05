Vous allez vouloir acheter le nouveau vélo d’appartement Xiaomi : vous pouvez recharger votre mobile pendant que vous pédalez

Xiaomi a mis en vente un vélo d’appartement qui transforme l’énergie du pédalage en électricité pour recharger votre mobile.

Le nouveau vélo d’appartement de Xiaomi, capable de recharger vos appareils connectés grâce à l’énergie cinétique

L’immense catalogue de produits Xiaomi s’est encore agrandi. Après avoir présenté l’un des meilleurs produits pour la cuisine que nous ayons vu depuis longtemps, la marque en a annoncé à cette occasion un autre des plus singuliers : un vélo d’appartement qui n’est pas seulement utilisé pour le sport : en plus de cela, ce nouveau produit est capable de profiter de l’énergie cinétique générée par le pédalage pour permettre de recharger notre smartphone connecté au vélo.

Comme d’habitude, le produit a été lancé en Chine, et il ne semble pas qu’il franchisse les frontières du pays d’origine de la marque, du moins à court terme.

Le vélo Spinning MIJIA est un vélo d’exercice qui peut recharger votre mobile

Ce nouveau produit conserve le look minimaliste qui définit le reste des gadgets de Mijia, avec un corps en plastique blanc mat et gris clair, qui est combiné avec des accents rouges. Il comprend une selle réglable et un guidon réglable en profondeur et en hauteur qui permet d’adapter le vélo à chaque utilisateur.

Il a une taille de 515 millimètres de hauteur, 895 millimètres de largeur et 1090 millimètres d’épaisseur, et un poids de 39,5 kilogrammes.

En ce qui concerne les fonctions sportives, il convient de noter l’inclusion de jusqu’à 32 modes d’activité différents, ainsi que la prise en charge des cours virtuels via l’application de santé et de sport Xiaomi. Il dispose d’une connectivité WiFi qui permet à l’appareil d’être associé au reste des produits de l’écosystème Mi Home.

La chose la plus frappante à propos du produit, cependant, est sa capacité à tirer parti de l’énergie cinétique générée par le pédalage pour permettre de charger le smartphone connecté au vélo, à une puissance maximale allant jusqu’à 20 W.

Le prix du vélo en Chine est de 1799 yuans, soit environ 237 euros actuellement. Comme indiqué dans XiaomiAdictos, le produit est déjà en vente sur le marché chinois via le e-commerce officiel de la marque.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :