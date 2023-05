Google poursuit son plan pour mettre fin aux appels indésirables... en supprimant les contrôles utilisateur

Google a mis à jour la fonctionnalité de filtrage des spams et des appels en réduisant considérablement les options disponibles pour les utilisateurs, ce qui a supprimé un certain contrôle sur la façon dont ils répondent à leurs appels.

Google Pixel 7 et 7 Pro

Si vous possédez un Google Pixel 7 ou tout autre modèle récent de la marque de téléphones Google, vous connaissez probablement la fonction de filtrage des appels et des spams que le Big G intègre dans ces terminaux. Jusqu’à présent, c’était le principal moyen pour Mountain Viewers de lutter contre les télévendeurs et les appels commerciaux.

Cette fonctionnalité fait partie d’autres fonctionnalités peu connues qui sont endémiques à ces téléphones qui reçoivent évidemment leur juste part de mises à jour de temps en temps. C’est maintenant au tour du filtre d’appels et de spam susmentionné, mais il semble qu’il s’agisse d’une mise à jour régressive plus qu’autre chose.

Google limite la capacité des utilisateurs à filtrer les appels

Comme ils nous le disent d’Android Authority, Google a mis à jour son filtre d’appels et de spam et a limité ce que les utilisateurs peuvent faire pour filtrer les appels. Avant, ces commandes étaient beaucoup plus précises, de sorte que vous pouviez jouer avec les paramètres de la fonction.

Avec eux, un appel pourrait être identifié comme un spam, un numéro probablement faux, quelqu’un qui nous appelle pour la première fois et comme un numéro privé ou masqué. Vous pouvez modifier la façon dont le filtre répond, de sorte que vous puissiez automatiser leur rejet ou les prendre avec un large éventail d’options.

Le nouveau système que le filtre présente maintenant a considérablement réduit les options. À l’heure actuelle, il n’offre que trois niveaux de protection :

Basique : agit uniquement sur les appels indésirables.

Moyen : prendre des mesures en cas d’appels indésirables et d’appels suspects.

Maximum – Bloque tous les numéros inconnus appelant l’utilisateur.

Il est vrai que cela simplifie grandement le fonctionnement des contrôles antispam sur les téléphones Pixel, mais cela limite la possibilité de traiter chaque type d’appel différemment. De cette manière, bien que tous les processus soient automatisés, le pouvoir de décision est retiré à l’utilisateur. C’est qui, en fin de compte, devrait avoir le contrôle total de ses appels.

Pour l’instant, il semble que le déploiement de cette mise à jour soit limité. Nous resterons attentifs en cas de nouvelles.

