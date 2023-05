Ce site Web vous indique combien de chances vous avez de voir votre emploi remplacé par l’IA

Cette page calculera pour vous le risque que vous avez d’être remplacé par une IA au travail.

Les IA sont là pour rester et l’une des plus grandes craintes réside précisément dans les pertes d’emplois

De manière cyclique, nous revenons à l’inquiétude constante concernant les métiers qui vont disparaître à cause de l’IA. Cette question inquiète, et pas seulement les gens ordinaires, mais Bill Gates lui-même a prédit les emplois qui allaient disparaître et il y a également eu des spéculations sur ceux qui sont les plus difficiles à cesser d’exister. A cette occasion, une application a été développée afin que vous puissiez constater par vous-même à quel point votre métier est en danger ou non. Et s’il va enfin être partiellement ou totalement remplacé par une IA.

Allez-vous perdre votre emploi à cause de l’IA ? ici la réponse

Le journal « The Washington Post » a créé une application basée sur une étude très approfondie dans laquelle nous pouvons rechercher notre profession et voir les dangers qu’elle a de disparaître. Ce journal s’est basé sur d’autres études et a préparé la sienne en se basant exclusivement sur son pays. On voit ainsi comment les emplois les moins bien rémunérés aux États-Unis sont les moins menacés de disparition

Son utilisation est très simple. Il vous suffit d’accéder au web et d’écrire notre métier en anglais dans le champ de recherche. Là, il apparaîtra dans un tableau quelles sont les possibilités que le travail disparaisse et quelle est la rétribution économique qu’il pourrait obtenir à l’avenir.

Découvrez si votre profession est en danger

Prédictions sur la disparition d’emplois à cause de l’IA

Pour Bill Gates, les postes dont les jours sont comptés sont les suivants :

Enseignants, enseignants et professeurs

Écrivains et auteurs

Spécialistes des relations publiques

Journalistes, analystes de l’information et reporters

Sténographes judiciaires et sous-titreurs

éditeurs de style

Secrétaires juridiques et assistantes administratives

comptables

C’est une liste beaucoup plus serrée que d’autres. Cependant, il est vrai que beaucoup de ces métiers sont sur le point de disparaître. En tout cas, la route est longue et on ne sait pas encore comment ces applications agiront à travers la jurisprudence et la réglementation qui font jurisprudence. En fait, il a déjà été question que ChatGPT pourrait quitter l’Europe en raison des réglementations à venir.

Cependant, OpenAI, créateurs de ChatGPT et, par conséquent, principaux créateurs de cette préoccupation, parient sur ces métiers comme ceux qui vont disparaître :

conseillers génétiques.

Analystes financiers.

Actuaires.

Publicités de vente.

Courtiers en valeurs mobilières.

Juges, magistrats.

Fournisseurs.

Comptables et commissaires aux comptes

Mathématiciens.

Analystes judiciaires.

Travailleurs de l’éducation (administration, pas enseignants).

Psychologues scolaires, conseillers.

Responsables financiers.

Analystes du travail.

Professeurs d’histoire au niveau universitaire.

employés de banque

Géographes.

Épidémiologistes.

Analystes de gestion.

Arbitres et médiateurs.

En tout cas, depuis OpenAI, ils ont assuré que ces postes n’allaient pas disparaître, mais qu’ils allaient être gravement touchés et modifiés par leur développement.

