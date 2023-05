iOS 17 : voici ce que disent les rumeurs sur les fonctionnalités, les dates de sortie, etc.

Croyez-le ou non, iOS 17 arrive dans quelques jours à la WWDC le 5 juin. Il s’agit de la plus grande mise à jour logicielle d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone, et elle est généralement remplie de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Lisez la suite pendant que nous résumons ce que les rumeurs disent actuellement sur les nouvelles fonctionnalités d’iOS 17 et plus encore.

Quand Apple annoncera-t-il iOS 17 ?

Apple annoncera iOS 17 à la WWDC en juin. WWDC est la conférence annuelle des développeurs d’Apple où elle dévoile les dernières versions de ses systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch. Apple a officiellement annoncé que la WWDC 2023 débutera le 5 juin avec un discours d’ouverture spécial axé sur ses dernières annonces.

Après qu’Apple a annoncé iOS 17 à la WWDC en juin, il publiera immédiatement une version bêta de la mise à jour pour les développeurs. En juillet, il publiera une version bêta publique que tous les utilisateurs d’iPhone pourront essayer. Ensuite, Apple publiera iOS 17 pour tout le monde en septembre, probablement aux côtés des nouvelles gammes iPhone 15 et iPhone 15 Pro.

Nouvelles fonctionnalités dans iOS 17

Alors que les produits matériels Apple fuient des mois, voire des années, à l’avance, les fuites de logiciels sont moins courantes. En effet, la plupart des fuites matérielles proviennent de la chaîne d’approvisionnement massive d’Apple, plutôt que de l’intérieur même d’Apple. L’entreprise est en mesure de réduire au minimum les fuites de logiciels, car seul un petit nombre de personnes au sein d’Apple ont réellement connaissance des plans de l’entreprise.

Cela étant dit, la « vue d’ensemble » d’iOS 17 cette année semble être qu’il s’agira d’une mise à jour relativement modeste en termes de nouvelles fonctionnalités, mais l’accent est mis sur les changements « agréables à avoir ».

Bloomberg a rapporté qu’iOS 17 (et les autres plates-formes logicielles d’Apple) prend du recul alors que la société se concentre sur le développement de son casque AR/VR. Le casque pourrait également être annoncé à la WWDC et marque la première nouvelle plate-forme matérielle et logicielle majeure d’Apple depuis l’Apple Watch.

On pense qu’Apple tire des ressources d’ingénierie matérielle et logicielle de toute l’entreprise pour se concentrer sur le développement de casques.

iOS 17 aurait pour nom de code « Dawn » et est en développement et en test continus au sein d’Apple avant la WWDC. Bloomberg dit que la mise à jour « peut avoir moins de changements majeurs que prévu à l’origine » en raison de l’accent mis sur le casque Reality Pro « ainsi que les accrocs d’iOS 16 ».

Nouvelle conception du centre de contrôle ?

Dans cet esprit, cependant, Bloomberg rapporte également qu’iOS 17 aura des fonctionnalités « agréables à avoir » qui sont destinées à répondre à certaines des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Au moins une rumeur suggère que l’un des objectifs d’Apple dans iOS 17 sera le Control Center.

Comme nous l’avons expliqué, le centre de contrôle sur iOS n’a subi aucun changement notable depuis iOS 11 et le lancement de l’iPhone X. Cette rumeur prétend qu’Apple prépare des « modifications majeures » au centre de contrôle de l’iPhone dans iOS 17.

Actuellement, Control Center est actuellement accessible en glissant vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran de l’iPhone. Il offre un accès rapide aux paramètres pour des choses comme le Wi-Fi et le mode avion ainsi que l’interface « Now Playing ». Vous pouvez également personnaliser les vignettes en bas pour inclure vos paramètres les plus utilisés.

Application de journalisation

Selon le Wall Street Journal, iOS 17 devrait inclure une toute nouvelle application de journalisation qui intègre les données d’autres applications Apple, y compris Find My. Cela inclurait une fonctionnalité qui détecte la proximité physique d’un utilisateur avec d’autres personnes pour faire la distinction entre les amis en dehors du travail et les collègues.

Bloomberg a fait écho au fait que l’application de journalisation inclura des fonctionnalités basées sur la localisation, décrivant qu’elle servira « d’extension du service Find My de l’entreprise et d’autres fonctionnalités de localisation ».

En parlant de Find My, Mark Gurman rapporte que l’application Find My et l’application Wallet recevront des mises à jour cette année. Il n’y a pas beaucoup de détails ici, mais l’application Wallet en particulier inclurait « quelques ajustements et améliorations de l’interface utilisateur ».

Nouvelles fonctionnalités pour l’application Santé

Dans l’application Santé sur iOS 17, Apple prévoit de prendre en charge les capacités de suivi de l’humeur et des émotions. Ces fonctionnalités, selon Bloomberg, permettront aux utilisateurs d’enregistrer leur humeur, de répondre à diverses questions sur leur journée et de voir comment leurs réponses changent au fil du temps.

Apple a des projets plus ambitieux pour cette fonctionnalité à l’avenir, notamment en utilisant « des algorithmes pour déterminer l’humeur d’un utilisateur via son discours, les mots qu’il a tapés et d’autres données sur ses appareils ».

L’application Santé ajoutera également la prise en charge de la gestion des conditions de vision cette année. Cependant, des informations plus précises sur cette fonctionnalité restent floues.

S’appuyant sur ces nouvelles fonctionnalités, Apple devrait également apporter l’application Santé à l’iPad pour la première fois. Historiquement, l’application Santé n’était disponible que sur iPhone.

Chargement latéral et boutiques d’applications tierces

Enfin et surtout, Apple ouvrira l’iPhone aux stores d’applications tiers et au chargement latéral dans l’Union européenne dans le cadre d’iOS 17 cet automne. Cela vient en réponse à la loi sur les marchés numériques, qui met en œuvre un certain nombre de nouvelles exigences pour les opérateurs de plateformes tels qu’Apple.

Ces fonctionnalités permettraient aux utilisateurs d’accéder à des stores d’applications tiers sur leur iPhone, mais Apple ne prévoit pas de faciliter la tâche. La spéculation suggère qu’Apple facturera probablement les développeurs pour faire partie du programme, et ils utiliseront une sorte de processus basé sur le profil de configuration.

Les nouvelles fonctionnalités de chargement latéral et de boutique d’applications tierces ne seront disponibles que dans l’Union européenne, où la loi sur les marchés numériques s’applique. Apple ne prévoit pas d’apporter les fonctionnalités aux États-Unis ou dans d’autres pays.

Fonctions d’affichage intelligentes

Selon Bloomberg, Apple se prépare également à étendre les fonctionnalités d’affichage Always-On de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max. iOS 17 ajouterait une nouvelle interface « d’affichage intelligent » qui fonctionne lorsqu’un iPhone est en orientation paysage et en charge.

La nouvelle interface d’affichage intelligent d’iOS 17 affichera des informations aux utilisateurs telles que « les rendez-vous du calendrier, la météo et les notifications dans le style d’un écran de maison intelligente ».

SharePlay, qui est la fonctionnalité d’Apple qui permet aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad de regarder des émissions de télévision, des films et d’autres contenus ensemble, devrait bénéficier d’une mise à niveau dans le cadre d’iOS 17.

Pour AirPlay, Apple aurait « eu des discussions avec des hôtels et d’autres lieux qui proposent des téléviseurs et des haut-parleurs, dans le but de permettre aux utilisateurs de transmettre plus facilement de la vidéo et de l’audio à des appareils qu’ils ne possèdent pas ».

Appareils pris en charge par iOS 17

Il existe deux rumeurs contradictoires sur les appareils qui prendront en charge iOS 17, et les deux rumeurs proviennent de sources qui étaient auparavant exactes.

La première rumeur suggérait qu’iOS 17 abandonnerait la prise en charge des appareils suivants :

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad (5ème génération)

iPad Pro 9,7 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

Peu de temps après la publication de cette rumeur, une autre source est sortie du bois pour dire que tous les appareils prenant en charge iOS 16 prendront également en charge iOS 17. Cette source a cité une personne anonyme de l’équipe de développement iOS d’Apple.

Conclusion

Alors que nous approchons de la WWDC en juin, il est possible que de nouvelles fuites et rumeurs apportent un éclairage supplémentaire sur ce qui va arriver avec iOS 17 cette année. En général, cependant, Apple est capable de garder beaucoup de choses secrètes jusqu’à la WWDC elle-même.

