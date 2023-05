Apple commencera à payer jusqu’à 395 $ aux utilisateurs de MacBook défectueux

Un grand nombre d’utilisateurs concernés par le clavier papillon d’Apple ont lancé un recours collectif contre le constructeur, qui doit désormais indemniser les personnes concernées.

Clavier papillon Apple sur un MacBook Pro.

Le clavier papillon d’Apple continue de faire parler de lui. Cela fait huit ans qu’il a été introduit et pendant longtemps la marque Cupertino l’utilisait sur MacBook Air et MacBook Pro.Malgré la promesse d’une meilleure sensation tactile et d’une écriture plus légère, la vérité est que ce clavier a été universellement accepté comme l’un des Les pires designs d’Apple.

En tant que propriétaire d’un MacBook Pro 2017, je dois admettre que son toucher n’est pas le meilleur et, dans de nombreux cas, il vaut mieux utiliser un clavier mécanique externe pour taper. De plus, je peux confirmer que la sensibilité du clavier à la poussière et à la saleté fait que le clavier cesse de fonctionner correctement au minimum.

Cela a poussé différents utilisateurs à lancer un recours collectif contre le fabricant aux États-Unis, qui devra désormais payer 50 millions de dollars aux utilisateurs qui ont dû envoyer leurs ordinateurs portables en réparation.

Entre 50 $ et 395 $ de compensation par utilisateur

La nouvelle nous vient de 9to5Mac. Grâce à elle, on sait qu’Apple et les plaignants sont parvenus à un accord à l’amiable en novembre dernier. Une fois déduits les honoraires généreux des avocats, le reste ira aux utilisateurs qui ont dû prendre leur matériel pour se faire réparer à cause du satané clavier.

De ce reste, entre 50 et 395 dollars doivent être versés à chaque utilisateur. Certains des demandeurs qui faisaient partie de ce recours collectif croient que la section médiane du règlement est insuffisante. Selon la structure convenue, ces utilisateurs spécifiques recevront 125 $.

Le recours collectif n’a pas quitté les États-Unis, de sorte que tous les autres utilisateurs dans le monde qui ont rencontré des problèmes similaires n’ont pas eu le droit de se plaindre (à moins qu’une autre action en justice ne soit lancée). Pour l’instant, les dates auxquelles l’argent commencera à être remboursé aux personnes concernées ne sont pas connues. Au moins, il semble que dans les générations actuelles, le thème du clavier soit très différent.

