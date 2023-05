Les primes des travailleurs de l’iPhone ont augmenté trois fois en un mois, alors que Foxconn se prépare pour l’iPhone 15

L’usine Foxconn de Zhengzhou – familièrement connue sous le nom d’iPhone City – semble avoir du mal à recruter et à conserver suffisamment de personnel. La société aurait augmenté les primes des employés de l’iPhone trois fois en un mois alors qu’elle se prépare à la production en série de l’iPhone 15.

En particulier, Foxconn offre des incitations substantielles pour rester sur la chaîne de production pendant au moins trois mois, pour la faire traverser la période la plus chargée et éviter une répétition de la perturbation majeure de l’année dernière…

iPhone City crucial pour le lancement de l’iPhone 15

L’usine Foxconn de Zhengzhou est la plus grande usine de production d’iPhone au monde, employant plus de 200 000 personnes et assemblant environ 80 % de l’offre mondiale d’iPhone. Garantir une capacité suffisante tout au long de l’été et éviter tout problème sera essentiel pour qu’Apple puisse répondre à la demande de la gamme iPhone 15.

Il y a eu des perturbations majeures à l’usine à la fin de l’année dernière, à la suite d’une épidémie de COVID. Les travailleurs se sont plaints du manque de nourriture et de médicaments, et un nombre important a choisi de quitter l’usine et de retourner dans leur ville natale.

Les offres de bonus ultérieures ont eu un effet limité et le non-paiement de celles-ci a conduit à de violentes protestations. Les tentatives d’apaiser les travailleurs avec une indemnisation ont vu plus de 20 000 travailleurs partir.

La majeure partie de Zhengzhou a ensuite été libérée du verrouillage, mais l’usine de Foxconn a été désignée «à haut risque» et est donc restée en production en boucle fermée pendant encore quinze jours.

Les bonus des travailleurs iPhone augmentés pour la troisième fois

Les bonus n’ont pas été d’une grande aide l’année dernière, et il semble que la même chose ait été vraie jusqu’à présent cette année. Deux augmentations précédentes n’ont toujours pas convaincu les travailleurs de rejoindre ou de rester à l’usine, de sorte que l’entreprise a maintenant offert aux travailleurs encore plus d’argent.

Rapports du South China Morning Post.

À partir de lundi, les nouveaux employés auront le droit de recevoir des primes allant jusqu’à 3 000 yuans (424 dollars) pour au moins 90 jours de travail à l’usine, tout en percevant un salaire horaire pouvant aller jusqu’à 21 yuans, selon un post WeChat samedi par Le Digital Product Business Group intégré de Foxconn, qui est responsable de la production de l’iPhone. Les travailleurs actuels de l’usine peuvent obtenir une prime de référence de 500 yuans, selon le poste. Foxconn, basée à Taïwan, officiellement connue sous le nom de Hon Hai Precision Industry, a déjà augmenté les avantages sociaux des travailleurs deux fois ce mois-ci.

Bien que les sommes semblent petites selon les normes américaines, cela représente environ un mois de salaire de base supplémentaire – ou plus d’une prime de 30 % pour quelqu’un qui travaille trois mois. La prime de recrutement équivaut à environ une semaine de salaire pour chaque travailleur supplémentaire qu’ils font venir dans l’usine.

Le PDG de Foxconn a récemment rassuré les travailleurs sur le fait que l’entreprise n’avait pas l’intention de quitter sa deuxième plus grande base, à Chengdu, après que des inquiétudes aient été exprimées concernant l’expansion significative de l’entreprise taïwanaise en Inde. Notamment, cependant, Liu Young-way s’est abstenu de promettre que cela ne réduirait pas les emplois dans la ville.

Photo de l’immeuble de Zhengzhou : Jéan Béller/Unsplash

