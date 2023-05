C’est ce qui arrivera à la génisse de "Grand Prix d’été": c’est le plan TVE

La génisse était un élément clé du programme, mais les temps ont changé et elle n’est plus considérée comme un élément clé du programme.

Nous ne verrons pas cette image, mais il y aura une alternative très originale

L’été approche enfin, et à la fin il y aura un « Grand Prix ». Bien sûr, à la fin, Ibai ne le prendra pas et il n’atteindra pas non plus le catalogue Prime Video, tout comme le classique « Yellow Humor », mais TVE lui-même, créateur du format original qu’il a donné tant de joies à ceux de nous qui étions jeunes dans les années 90 et au début de l’an 2000. Cependant, les temps ont changé, et comme tout, le « Grand Prix » doit être réformé. Comment allez-vous le faire? Eh bien, le point le plus sombre était précisément la génisse qui a participé à certains des tests. Aujourd’hui, avec une prise de conscience accrue de la maltraitance des animaux, ce test n’a plus sa place. Mais il semble que TVE ait su le reformuler de manière très originale.

L’alternative de TVE à la génisse en Grand Prix

Le Grand Prix avait auparavant une arène dans laquelle une génisse vous rendait très difficile d’atteindre votre objectif, car elle essayait de vous enfoncer. Les temps ont changé et la législation n’autorise plus les animaux sur le plateau car ils pourraient subir des mauvais traitements ou des dommages. Pour cette raison, la société de production en charge de la réalisation du programme et TVE ont travaillé pour trouver une solution à ce problème afin que le programme conserve toute son essence intacte.

Cette solution a été la « super génisse ». Un engagement à laisser de côté les animaux, puisque ce sera un humain qui l’incarnera. Plus précisément, l’un des membres de l’une des villes. Un joueur peut devenir une super génisse s’il peut gagner un petit jeu créé spécialement pour lui pour devenir la génisse.

Cette personne aura la possibilité d’entraver le travail de son rival, lui permettant de le capturer ou de lui lancer des objets qui lui feront finalement perdre l’épreuve. En fait, il existe trois types de génisses :

Génisse laitière : Cette génisse jouée par un joueur fera gicler des liquides sur les concurrents, les faisant glisser ou perdre l’équilibre.

Génisse de tir : Parfait pour les tests d’équilibre ou de compétence, car il pourra tirer des objets sur les joueurs.

Génisse aveugle: le concurrent pourra aveugler l’un de ses rivaux afin qu’il soit plus difficile de réaliser l’épreuve.

Qu’est-ce que le Grand Prix d’été

Le « Grand Prix d’été » était l’un des grands divertissements d’été de l’enfance de nombreux Espagnols. Son fonctionnement était très simple, deux communes parrainées par une personnalité célèbre s’affrontaient pour savoir qui gagnerait. Pour ce faire, ils devaient passer par une série d’épreuves d’habileté au cours desquelles chutes et coups étaient à l’ordre du jour. Ainsi, ce divertissement divertissant a créé une saine rivalité entre les différents peuples tout en divertissant des millions de personnes grâce à la télévision.

En fait, c’est pratiquement un phénomène culte et il y a encore des gens qui apprécient le « Grand Prix » à travers des chaînes 24 heures sur 24 où tous les programmes sont diffusés en boucle.

Alors préparez votre SmartTV car l’enfance est de retour cette année avec le « Summer Grand Prix ».

