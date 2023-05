Xiaomi annonce un nouveau membre de la famille Redmi Note 12 : le Redmi Note 12T Pro est déjà une réalité et c’est son design et ses premières fonctionnalités

Ce n’est pas un mouvement très courant dans les lancements de la marque chinoise, mais Xiaomi vient d’annoncer officiellement le nouveau Redmi Note 12T Pro, un appareil qui a révélé son design final ainsi que certaines de ses fonctionnalités, mais n’a pas encore confirmé son date de présentation ou son prix final.

Dans ce cas, nous parlons d’un terminal qui pour l’instant n’a été annoncé sur le marché chinois que via le profil officiel de la marque sur Weibo, on ne sait donc pas s’il atteindra enfin l’Europe après quelques semaines. Quoi qu’il en soit, dans cet article, nous allons vous montrer ses premières images officielles ainsi que certaines de ses caractéristiques, du moins celles que la marque a confirmées.

Une bête avec un cerveau Mediatek aux commandes des opérations

Comme vous pouvez le voir sur les images partagées par la marque Redmi Note 12T Pro, il est vraiment similaire aux autres terminaux de la famille Redmi Note 12, à la fois dans le module de caméra arrière et dans sa partie avant, ce qui est, sans aucun doute, fantastique nouveautés au niveau de la conception générale du produit.

Mais là où nous allons trouver ce qui est vraiment important, c’est en interne, puisque nous pourrions parler du successeur du populaire POCO X4 GT mais dans sa variante chinoise. Et c’est que ce smartphone est équipé à l’intérieur d’un processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra avec un panneau LCD avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, une combinaison qui montre clairement qu’il sera vraiment puissant et orienté vers les jeux.

De plus, d’autres détails intéressants ont également été confirmés tels que sa résistance IP53 à l’eau et à la poussière, il aura des versions de RAM LPDDR5 jusqu’à 12 Go et un stockage UFS 3.1 jusqu’à 512 Go et même une énorme batterie de 5 080 mAh avec 67 rapides W, complètement fou si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’une équipe de milieu de gamme.

Comme vous pouvez le voir, nous sommes devant une vraie bête, mais nous ne savons toujours pas à quel prix il sera mis en vente ou si nous pourrons enfin le voir globalement sous le nom de POCO X5 GT. Il ne nous reste plus qu’à patienter pour pouvoir confirmer les données qui restent à connaître, nous resterons donc attentifs car elles apparaîtront sûrement dans les prochains jours.

source | Redmi Weibo

