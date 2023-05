Meta Quest 3 pourrait signaler un casque Slim Reality Pro ; mais aussi une rude concurrence

Meta Quest 2 (à gauche) avec le rendu de Meta Quest 3

Mark Gurman de Bloomberg a pu essayer un prototype du prochain casque de réalité mixte Meta Quest 3, et probablement la concurrence la plus proche avec Reality Pro d’Apple.

Jusqu’à présent, la plupart des rendus de Reality Pro ont montré un appareil plutôt volumineux, presque aussi épais que le Quest 2, mais le fait que le Meta Quest 3 soit notamment plus mince pourrait suggérer que le casque d’Apple pourrait être plus élégant que prévu…

Une brève histoire des casques Meta VR

Les premiers casques de la société portaient la marque d’appareils Oculus, une filiale de Facebook. Une fois que la société a changé son nom en Meta, la même image de marque a été utilisée pour les casques de réalité virtuelle (VR).

Les choses ont commencé avec le Rift, également connu sous le nom de Rift CV1. Il s’agissait d’un appareil connecté qui nécessitait un PC raisonnablement puissant pour exécuter le logiciel. Il a été lancé en 2016, avec un prix initial de 600 $. Cela a été suivi par une version mise à jour, le Rift S, en 2019.

Le Go a été lancé en 2018, en tant qu’appareil autonome beaucoup plus abordable, le modèle de base coûtant 200 $. Il s’agissait essentiellement d’un smartphone Android sous forme de casque. Il s’est avéré raisonnablement populaire en tant qu’appareil pour regarder des vidéos immersives et jouer à des jeux et simulations VR, comme des manèges en montagnes russes.

Le Quest est arrivé en 2019, en tant que version plus puissante du Go, avec un prix commençant à 400 $. Il pourrait fonctionner comme un appareil autonome, mais pourrait également se connecter à un PC pour exécuter des applications Rift. Un Quest 2 mis à jour lancé en 2020 en tant que modèle plus léger avec un meilleur affichage et des spécifications plus élevées. Ce fut le premier appareil à porter la marque Meta Quest 2 au lieu d’Oculus.

Le Meta Quest 3 remplacera évidemment le Quest 2. Mark Gurman de Bloomberg a eu une session pratique avec un prototype du modèle à venir. Il a dit que le design (form factor) était une grande amélioration.

L’appareil, nommé Eureka, semble beaucoup plus léger et plus fin que le Quest 2 existant de 2020.

Les caméras externes lui confèrent des capacités AR et VR.

La face avant de l’appareil est neuve. Au lieu d’un visage gris d’apparence fade, il comporte trois zones de capteurs verticales en forme de pilule sur le devant. Les pilules gauche et droite comprennent chacune une caméra vidéo couleur pass-through (la partie qui vous permet de voir le monde autour de vous) ainsi qu’une caméra standard. Cela indique qu’il a deux caméras couleur contre seulement des caméras non couleur sur le Quest 2. La pilule du milieu comprend un capteur de profondeur, une première pour un Quest […] Le pass-through vidéo est au cœur de la réalité mixte. Il s’appuie sur des caméras externes pour permettre aux porteurs de casque de voir un flux vidéo en direct du monde réel, créant un effet de réalité augmentée sans l’utilisation de lentilles claires […] Grâce aux deux caméras couleur RVB, le pass-through vidéo sur le Quest 3 présentait les couleurs avec plus de précision et offrait un rendu presque réaliste du monde réel. J’ai même pu utiliser mon téléphone tout en portant le casque, ce qui semble souvent impossible sur un Quest 2.

Les capacités AR signifient que les jeux peuvent vous permettre de faire des choses comme faire rebondir une balle sur les murs réels de votre maison.

Le prix devrait être plus élevé que les 400 $ du Quest 2, Gurman spéculant qu’il pourrait être de 500 $.

Qu’est-ce que cela pourrait nous dire sur Reality Pro d’Apple ?

Les rendus à ce jour ont montré un casque moins encombrant que le Quest 2 (à gauche), mais pas de façon spectaculaire (à droite).

Si Meta est capable de produire un appareil nettement plus fin que le Quest 2, alors Apple pourra peut-être réussir le même tour. La société Cupertino doit intégrer beaucoup plus de technologie, mais elle est également la championne pour le faire dans des appareils très minces.

Cela indique que le véritable casque Reality Pro pourrait bien être plus mince que les rendus que nous avons vus (et créés) à ce jour.

L’expérience Quest 3 de Gurman peut également indiquer que l’expérience Reality Pro peut être plus convaincante que prévu. Si Meta peut créer une vue de réalité mixte suffisamment bonne pour utiliser un iPhone à travers elle en utilisant seulement deux caméras externes, alors l’expérience bien supérieure d’Apple (avec environ une douzaine de caméras) devrait être très réaliste.

Mais la Quest 3 pourrait être une rude concurrence

Il semble clair que le Reality Pro sera un appareil nettement plus sophistiqué que le Quest 3, et bénéficiera également de son intégration dans l’écosystème Apple.

D’un autre côté, Meta a déjà beaucoup de jeux VR et d’autres expériences disponibles, et le prix possible de 500 $ sera beaucoup plus acceptable que les rumeurs de 1 500 à 3 000 $ pour le casque d’Apple.

Personnellement, je ne m’attends pas à acheter non plus – mais j’attends avec impatience le dévoilement de Reality Pro, et finirai probablement par acheter un casque Apple plus récent et moins cher plus tard. Et toi? S’il vous plaît partager vos pensées sur nos réseaux sociaux.

