Ce n’était qu’une question de temps : des appels vidéo frauduleux avec image et voix générées par l’IA arrivent

Un utilisateur de Chine a reçu un appel vidéo de sa femme demandant 3 600 euros parce qu’il avait eu un accident de voiture, mais c’était en réalité une IA qui avait supplanté la voix et les gestes de sa femme.

Les escroqueries commencent à arriver par le biais d’appels vidéo créés avec l’IA

L’intelligence artificielle est entrée dans nos vies pour rester, car elle nous permet de générer rapidement et facilement du texte et de créer des images à partir de zéro, et pour cette raison, certaines entreprises l’intègrent dans leurs principaux services. Deux bons exemples en sont Microsoft, qui a créé un nouveau Bing propulsé par le chatbot OpenAI, ou Adobe, qui développe un nouvel outil d’IA générative pour son éditeur d’images appelé Firefly.

Mais, comme d’habitude, tout le monde n’utilise pas l’IA pour de bon, car, s’il y a quelques mois, nous vous disions que les premières arnaques avec des appels créés avec l’IA arrivaient, maintenant les premiers appels vidéo frauduleux avec des images ont été détectés et des voix générées avec Intelligence artificielle.

Les appels vidéo frauduleux sont déjà là

Comme on peut le lire dans El Mundo, un utilisateur chinois a récemment reçu un appel de sa femme lui demandant 3 600 euros car il avait subi un accident de voiture, mais cet appel vidéo n’était pas réel, mais une imitation générée avec une IA qui imitait les gestes et la voix de sa femme.

De même, ce média explique que, pour mener à bien cette arnaque, les cybercriminels surveillaient l’activité du couple sur Internet pour capturer le visage et la voix de la femme et ont ensuite cloné le visage et la voix de l’épouse à l’aide de divers logiciels.

En ce sens, selon l’agence Reuters, ce type d’escroquerie est déjà courant en Chine, ce qui a conduit les autorités du pays asiatique à prendre des mesures à cet égard, parmi lesquelles se distingue l’approbation au début de l’année de une loi lancée par la Cyberspace Administration qui réglemente les technologies d’intelligence artificielle qui génèrent des textes, des vidéos et des images.

Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, les gouvernements ne disposent pas de suffisamment de ressources pour détecter ce type de fraude, alors soyez très prudent avec les appels et les appels vidéo que vous recevez et assurez-vous que la personne à l’autre bout est bien celle qu’ils disent être sont.

