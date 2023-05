Prolongez la durée de vie de la batterie de votre Xiaomi en la chargeant la nuit avec cette astuce

Laisser le mobile se recharger la nuit au coucher est un classique de notre quotidien. Mais cela peut nuire à la durée de vie de la batterie de votre smartphone Xiaomi, POCO ou Redmi. Voici donc une ‘astuce’ : l’utilisation du chargement adaptatif.

Et c’est que, malgré le fait qu’ils évoluent de plus en plus chaque année, le talon d’Achille de la plupart des terminaux est qu’ils ne montent pas de batteries assez grandes pour nous durer au moins quelques jours sans avoir à les recharger. Pour cette raison, ou simplement pour s’assurer que lorsque nous quittons la maison le matin, nous le faisons avec notre téléphone portable chargé à 100%, nous le branchons à la lumière lorsque nous allons nous coucher et le déconnectons au réveil, ce qui peut être fatal face à la batterie du terminal nous dure plus ou moins.

Empêcher le mobile de continuer à charger après avoir atteint 100 %

La pratique consistant à laisser le smartphone en charge toute la nuit tout seul n’est pas nocive, mais elle devient nocive lorsque la batterie atteint 100% et que le terminal n’est pas débranché de la prise. Cela provoque la dégradation de la batterie, ce qui réduit sa durée de vie. Pour ce faire, Google a introduit le concept d’Adaptive Load ou Adaptive

Ouvertement publié pour tout mobile Android depuis Android 12 il y a quelques années, la charge adaptative ou adaptative est une fonction qui maintient la batterie à 80% pendant les heures de nuit, et juste au réveil, elle supprime la limite et laisse la charge atteindre le 100%.

Comment ça marche? Le mobile apprend de nos habitudes d’utilisation et détecte également si nous avons une alarme le matin, afin que nous puissions « forcer », ou plutôt guider le téléphone pour qu’il charge à 100 % quand nous le voulons de cette manière.

Créez une alarme silencieuse pour activer la charge adaptative

Une astuce utile si vous souhaitez recharger votre téléphone tout en vous assurant que la charge adaptative est activée, mais sans vous réveiller pendant votre jour de congé, vos vacances ou votre week-end :

Recherchez l’icône de l’horloge parmi les applications de votre mobile et cliquez dessus. Vous verrez différentes options, de la mise en place d’un compte à rebours à l’utilisation d’un chronomètre, voir les heures dans d’autres pays ou celui que nous recherchons : créer une alarme. Choisissez l’heure, par exemple midi (qui est le week-end pour cela) et nommez-la comme vous voulez, comme 100 % de charge ou charge terminée Selon le mobile que vous avez, certaines options ou d’autres apparaîtront. Vous devez déconnecter la vibration, la musique ou le son et l’option ‘Snooze’ afin que l’alarme ne se répète pas à différents intervalles. Comme vous pouvez le voir, notre site Web sœur Xataka Android a des options similaires dans son message, au cas où le système d’exploitation mobile serait plus similaire.

Et voilà. Avec cela, vous ne découvrirez pas que le mobile a commencé à charger de 80 à 100%, et vous lui donnerez les instructions pour le faire.

Activer la charge optimisée dans MIUI

Xiaomi et sa couche de personnalisation MIUI ont leur propre fonction pour optimiser la charge sur leurs terminaux. Si vous avez un smartphone avec MIUI 13, vous pouvez l’utiliser de la manière suivante :

Ouvrez les paramètres sur votre mobile Xiaomi, POCO ou Redmi Recherchez la section de la batterie et entrez-la Vous verrez une nouvelle fenêtre avec des options pour la batterie et la charge. Cliquez sur la fenêtre de la batterie et entrez dans l’onglet de la batterie Voyez-vous l’option de batterie optimisée de MIUI ? Activez-le

Avec cela, et après une période de temps pendant laquelle MIUI apprend de vos habitudes de charge, l’option sera activée pour prendre soin de la batterie de la même manière que la charge adaptative.

Via | Xataka Android

