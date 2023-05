Xiaomi ajoute 4 autres modèles les plus vendus à sa liste noire de téléphones mobiles laissés sans support

Xiaomi a une nouvelle fois mis à jour sa liste d’appareils sans support : ce sont les 4 modèles qui s’y ajoutent.

Le Xiaomi Mi Note 10 Lite est l’un des smartphones qui manquent de mises à jour MIUI

La liste des téléphones Xiaomi qui ne reçoivent plus les mises à jour MIUI s’est encore allongée. La société pékinoise a récemment ajouté un total de quatre nouveaux modèles à sa liste de fin de support, y compris les terminaux des séries Xiaomi et Redmi. Ils font également partie des modèles les plus vendus de l’entreprise ces dernières années.

Ce sont les gens de XIAOMIUI qui se sont fait l’écho des informations grâce auxquelles nous avons pu savoir quels mobiles de la marque pékinoise ne continueront plus à recevoir de nouvelles versions du système d’exploitation ou des correctifs de sécurité.

Parmi les modèles abandonnés par Xiaomi se trouve le Xiaomi Mi Note 10 Lite, un téléphone lancé en 2020 qui jusqu’à il n’y a pas si longtemps continuait d’être compatible avec les nouvelles versions de MIUI. En plus de ce modèle, plusieurs smartphones de la famille Redmi Note 9 ont rejoint la liste.

Il n’y aura plus de nouvelles versions de MIUI pour certains Redmi Note 9

En plus du Mi Note 10 Lite, les Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S et Redmi Note 9 Pro Max cesseront de recevoir des mises à jour conformément à la dernière mise à jour de la liste des téléphones non pris en charge par Xiaomi.

Faire partie de cette liste implique que les appareils ne recevront plus de nouvelles mises à jour MIUI, ni de correctifs de sécurité Android visant à corriger les vulnérabilités ou les failles de sécurité découvertes dans le système.

Pour cette raison, il est recommandé aux propriétaires de ce type d’appareil de rechercher des alternatives leur permettant de disposer d’un logiciel à jour, soit en mettant à jour la version MIUI vers la dernière version disponible via des méthodes non officielles, soit en changeant le smartphone pour un plus récent qui a encore plusieurs années de support devant lui.

