Les 6 meilleures nouvelles qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours

Ce sont toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur WhatsApp au cours de la semaine dernière

Semaine après semaine, WhatsApp, la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 millions d’utilisateurs actifs par mois, met à jour ses différentes applications avec une série d’améliorations, dont certaines sont déjà disponibles pour les utilisateurs et d’autres qui sont encore en développement.

Sans plus tarder, nous allons détailler les 6 nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées sur WhatsApp ces derniers jours, parmi lesquelles la possibilité de choisir un nom d’utilisateur dans l’application se démarque.

Choix d’un nom d’utilisateur, rappel de mot de passe pour les sauvegardes cryptées de bout en bout, et bien plus encore

Les 6 nouvelles les plus importantes qui sont arrivées sur WhatsApp la semaine dernière sont les suivantes :

La possibilité de choisir un alias pour vous identifier dans WhatsApp : la bêta de WhatsApp pour Android avec le numéro de version 2.23.11.15 incluait une nouvelle fonction, copiée de Telegram, qui vous permettra de choisir un nom d’utilisateur pour pouvoir vous identifier avec lui dans le app sans avoir besoin de fournir votre numéro de téléphone.

Un nouveau raccourci vers les paramètres : la version bêta de WhatsApp pour Android 2.23.11.6 a révélé que l’application détenue par Meta s’efforce d’inclure un nouveau raccourci dans la barre supérieure avec votre photo de profil qui vous permettra d’accéder au menu des paramètres de WhatsApp de manière beaucoup plus simple. chemin.

l’écran lors d’un appel vidéo : WhatsApp développe une fonction avec laquelle vous pourrez partager le contenu de votre écran lors d’un appel vidéo. Cette fonctionnalité est déjà disponible pour certains testeurs Android Beta et a été vue pour la première fois dans la version 2.23.11.19.

Refonte de la barre d’onglets pour iOS : Après avoir commencé à déployer un nouveau design dans l’appli Android avec une barre inférieure à quatre onglets dans le plus pur style iOS, cette semaine l’appli de messagerie a amélioré la barre d’onglets de l’iPhone avec un nouvel effet transparent qui arrivera dans une future mise à jour de l’application.

Nouveaux brouillons de message dans l’application Windows : Enfin, l’application de messagerie a également mis à jour son application de bureau Windows avec une meilleure prise en charge des brouillons de message, y compris une nouvelle étiquette « brouillon » et la possibilité de placer des brouillons en haut de la liste de discussion.

