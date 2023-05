Les HONOR 90 et HONOR 90 Pro sont officiels avec des designs uniques et des caméras de 200 mégapixels

Les nouveaux HONOR 90 et HONOR 90 Pro ont été lancés en Chine et arriveront très bientôt sur le marché mondial.

Le nouveau HONOR 90 dans toutes ses différentes couleurs

La nouvelle famille de smartphones haut de gamme de HONOR est déjà une réalité. Et, bien qu’ils aient été présentés en Chine pour le moment, en très peu de temps atterrira sur le marché mondial. Il s’agit des nouveaux HONOR 90 et HONOR 90 Pro, deux smartphones très similaires, mais avec quelques différences entre eux, et plusieurs avancées importantes par rapport aux HONOR 80 et 80 Pro présentés en fin d’année dernière.

Ce nouvel opus reste fidèle à la philosophie de la série, en ayant des designs uniques qui misent sur des couleurs vives et des lignes héritées des appareils les plus premium, et en incluant des systèmes de caméras plus avancés que la plupart des modèles de la même gamme. .

HONOR 90 et HONOR 90 Pro, toutes les infos

Série HONOUR 90 Caractéristiques HONNEUR 90 HONNEUR 90 Pro Dimensions 161,9 x 74,1 x 7,8 mm

183 grammes 163,8 x 74,8 x 8,1 mm

192 grammes Filtrer OLED de 6,7 pouces

Résolution Full HD+ (2664 x 1200 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz OLED de 6,78 pouces

Résolution Full HD+ (2700 x 1224 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12/16 Go 12/16 Go Système opératif MagicOS 7.1 basé sur Android 13 MagicOS 7.1 basé sur Android 13 Stockage 256/512 Go 256/512 Go appareils photo arrière:

200 Mpx principal

Macro ultra grand angle 12 Mpx

portrait 2 mégapixels

frontale:

50 mégapixels arrière:

200 Mpx principal

Macro ultra grand-angle 12 Mpx

Téléobjectif 32 Mpx

frontale:

Objectif de profondeur 50 Mpx + 2 Mpx Batterie 5000 mAh avec une charge rapide de 66 W 5000 mAh avec une charge rapide de 100 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB-C

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

nfc Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

USB-C

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

nfc

Les deux modèles de la série HONOR 90 partagent le même langage de conception. Les deux terminaux ont un corps en verre et en aluminium où les courbes sont les protagonistes, à la fois à l’avant et à l’arrière. Les deux téléphones sont disponibles en quatre couleurs différentes, dont le vert, le noir et deux nuances spéciales, dont une avec un motif en losange gravé au dos.

La principale différence entre les deux modèles réside dans la forme de leurs modules de caméra. Le HONOR 90 opte pour un module circulaire, tandis que la version « Pro » présente une forme rectangulaire avec un haut et un bas arrondis.

Les deux utilisent des panneaux OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et ont une résolution Full HD +. De plus, ils intègrent le lecteur d’empreintes digitales dissimulé sous l’écran.

Dans les deux cas, nous trouvons des processeurs Qualcomm à l’intérieur des appareils. Il s’agit du Snapdragon 7+ Gen 1 dans le cas du HONOR 90, et du Snapdragon 8+ Gen 1 dans le HONOR 90 Pro.Les capacités de mémoire et de stockage sont identiques dans les deux cas, avec 12 ou 16 Go et 128 ou 512 Go. respectivement. ; tout comme la capacité de sa batterie, 5000 mAh. La différence la plus importante à cet égard réside dans la puissance de charge supportée, 66 ou 100 W selon le modèle choisi.

Son système de caméra est dirigé par le même capteur de résolution de 200 mégapixels dans les deux cas, et nous trouvons également une caméra secondaire avec un objectif ultra grand angle qui agit comme une caméra macro. Le troisième appareil photo est différent dans les deux modèles, car nous avons un capteur de profondeur de 2 mégapixels dans le HONOR 90 et un téléobjectif de 32 mégapixels dans la version Pro.

Android 13 est la version du système qui donne vie aux deux modèles, personnalisés par MagicOS 7.1, l’édition la plus récente de la couche de personnalisation de l’entreprise, que nous avons récemment pu tester sur des modèles tels que le Magic5 Pro ou le Magic Vs .

Prix ​​des HONOR 90 et HONOR 90 Pro et où les acheter

Pour l’instant, les nouveaux smartphones HONOR ont été présentés en Chine, bien que tout semble indiquer que leur lancement sur le marché mondial aura lieu dans les prochaines semaines.

Le prix des mobiles dépendra de la variante de stockage choisie :

HONOR 90 : à partir de 2499 yuans, environ 329 euros actuellement

HONOR 90 Pro : à partir de 3299 yuans, environ 434 euros actuellement



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :