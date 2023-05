Redmi 12: ce sont les caractéristiques et le prix du prochain best-seller de Xiaomi

On connaît déjà la plupart des données concernant le futur Redmi 12 qui sera présenté prochainement.

Le Redmi 9C est l’un des derniers modèles de la série la plus abordable de Xiaomi à débarquer sur le marché

Xiaomi s’apprête déjà à lancer son prochain smartphone d’entrée de gamme en Europe sous la marque Redmi. Après avoir conquis le segment milieu de gamme avec le Redmi Note 12, la marque va désormais tenter de faire de même avec le Redmi 12, un modèle moins cher dont l’arrivée est prévue le 2 juin.

Cela a été révélé en exclusivité par le portail d’information français Dealabs, qui affirme avoir eu accès à des informations sur le nouveau Redmi 12, y compris ses caractéristiques finales et ses prix sur le continent européen.

Le Redmi 12 arrivera en Europe avec un écran 90 Hz et un processeur MediaTek

Grâce aux informations partagées, on a appris que le Redmi 12 arrivera comme une version améliorée du Redmi 12C présenté en début d’année. Il aurait un écran IPS de 6,79 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, protégé par Gorilla Glass 3.

Il a également été révélé que son processeur sera le MediaTek Helio G88, une puce axée sur le segment d’entrée de gamme (auparavant inclus dans les mobiles tels que le Redmi Note 10), qui serait épaulé par 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, en plus d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh compatible avec une charge de 18 W.

Son système de caméra sera dirigé par un appareil photo principal de 50 mégapixels avec une ouverture de ƒ/1,8, accompagné d’un capteur de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’un appareil photo macro de 2 mégapixels. Le capteur selfie aurait 8 mégapixels.

La fuite a également révélé d’autres données, comme l’existence de trois couleurs : noir, argent et bleu. De même, ses dimensions exactes seraient de 168,6 millimètres de haut, 76,26 millimètres de large et 8,17 millimètres d’épaisseur, pour un poids de 199 grammes.

Son logiciel sera MIUI 14, mais encore une fois, Xiaomi aurait décidé de faire fi des demandes de sa communauté et de lancer son nouveau smartphone avec Android 12, une version du système d’exploitation de Google qui aura bientôt deux ans.

Enfin, il a été confirmé que le Redmi 12 arrivera sur le marché européen pour 199 euros dans sa configuration de 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Son lancement est prévu le 2 juin, jour où débuterait la période de prévente de l’appareil.

