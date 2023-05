Mark Gurman confirme la taille d’écran plus grande de l’iPhone 16 Pro / Pro Max

Mark Gurman de Bloomberg a confirmé les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max auront des tailles d’écran plus grandes. Dans la dernière édition de sa newsletter « Power On », Gurman a corroboré d’autres retours sur le projet d’Apple d’augmenter la taille de ses deux modèles d’iPhone « Pro ». Les retours affirment qu’Apple passera de 6,1 à 6,7 pouces de « quelques dixièmes de pouce en diagonale ». Les nouvelles tailles d’affichage seraient les plus grandes jamais réalisées pour l’iPhone.

Taille d’écran rumeur iPhone 16 Pro / Pro Max

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max devraient avoir des tailles d’écran de 6,3 et 6,9 pouces, respectivement. Il s’agit d’une augmentation d’environ 0,2 pouces par rapport aux modèles précédents. Cette augmentation de la taille pourrait créer plus d’espace interne pour un meilleur hardware, comme la technologie de l’appareil photo et des batteries plus grandes. Cela pourrait également rendre les téléphones mobiles haut de gamme d’Apple plus compétitifs par rapport aux appareils équivalents proposés par Samsung.

Approbation de Gurman

L’approbation par Gurman des rumeurs ajoute du poids à la spéculation selon laquelle les nouveaux iPhones auront des écrans plus grands. Gurman est un analyste Apple bien connu qui a la réputation de prédire avec précision les versions et les mises à jour des produits Apple. Son approbation des rumeurs augmentera probablement l’anticipation et l’excitation entourant la sortie des nouveaux iPhones.

Derniers mots

Les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 16 Pro / Pro Max aurait des tailles d’écran plus grandes circulent depuis un certain temps. L’approbation par Gurman de ces rumeurs ne fait qu’ajouter à leur crédibilité. Si les rumeurs sont vraies, les nouveaux iPhones auront les plus grandes tailles d’écran jamais vues sur un iPhone. Cela pourrait également les rendre plus compétitifs par rapport aux autres smartphones haut de gamme du marché. L’anticipation de la sortie des nouveaux iPhones est élevée et les fans des produits Apple attendront avec impatience d’autres nouvelles ou mises à jour sur les nouveaux appareils.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine