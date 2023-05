DeviceAsWebcam d’Android 14 vous permet d’utiliser votre téléphone comme webcam de haute qualité

La pandémie de COVID-19 a changé notre façon de travailler et de communiquer avec nos collègues, nos amis et notre famille. Les applications de vidéoconférence sont devenues un outil essentiel pour le travail à distance et les réunions en ligne. Cependant, tout le monde ne dispose pas d’une webcam de haute qualité, et certaines personnes doivent compter sur l’appareil photo de leur téléphone pour assister aux appels vidéo. Heureusement, Android 14 peut avoir une solution à ce problème.

Fonctionnalité DeviceAsWebcam d’Android 14

Selon 9to5Google, Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité appelée DeviceAsWebcam, qui permettra aux appareils Android 14 d’être utilisés comme webcams pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. La fonction fonctionnera en connectant le téléphone à l’ordinateur via USB et en envoyant des données vidéo à l’ordinateur. Cela indique que les utilisateurs pourront utiliser l’appareil photo de leur téléphone comme une webcam de haute qualité sans avoir à acheter une webcam séparée.

Les informations de Mishaal Rahman sur la fonctionnalité

Mishaal Rahman, le rédacteur en chef de XDA Developers, a partagé quelques informations sur la fonctionnalité DeviceAsWebcam sur Reddit. Selon Rahman, la fonctionnalité fonctionnera avec n’importe quelle application prenant en charge les webcams UVC, ce qui indique qu’elle devrait fonctionner avec la plupart des applications de visioconférence. Il note également que la fonctionnalité fonctionnera de manière native, ce qui indique que les utilisateurs n’auront pas à installer de drivers ou de logiciels supplémentaires.

Aucune limitation sur la façon d’utiliser votre téléphone comme webcam

L’une des meilleures choses à propos de la fonctionnalité DeviceAsWebcam est qu’il ne semble pas y avoir de limitations sur la façon dont les utilisateurs peuvent utiliser leur téléphone comme webcam. Comme le souligne 9to5Google, Google ne travaille pas sur une application spécifique pour cette fonctionnalité, ce qui indique que les fabricants devront fournir leur propre application. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de choisir l’application qui leur convient le mieux.

Quels téléphones prendront en charge la fonctionnalité ?

Il n’est pas clair à ce stade quels téléphones prendront en charge la fonction DeviceAsWebcam. Cependant, selon Chrome Unboxed, la fonctionnalité sera ajoutée à Android 14 en tant que service, ce qui indique qu’elle devrait être disponible sur la plupart des appareils Android 14. Il convient également de noter que la fonctionnalité fonctionnera comme une classe de périphérique vidéo USB (UVC). Il s’agit d’une norme utilisée par la plupart des webcams modernes.

Conclusion

La fonctionnalité DeviceAsWebcam d’Android 14 est un développement passionnant. C’est plus excitant pour tous ceux qui ont dû compter sur l’appareil photo de leur téléphone pour les appels vidéo. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront utiliser leur téléphone comme une webcam de haute qualité. Ils peuvent le faire sans avoir à acheter une webcam séparée. La fonctionnalité fonctionnera de manière native et devrait être disponible sur la plupart des appareils Android 14. Bien qu’il ne soit pas clair quels téléphones prendront en charge la fonctionnalité, il est probable que la plupart des téléphones Android modernes seront compatibles. La fonctionnalité DeviceAsWebcam est un ajout bienvenu à Android 14. Elle devrait rendre la visioconférence beaucoup plus facile pour de nombreuses personnes.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine