C’est le grand nombre de téléphones mobiles que Xiaomi vend dans le monde

Xiaomi a dévoilé ses données de ventes mondiales pour l’année écoulée. C’est tout ce que vous devez savoir.

Le Xiaomi 13 Pro, l’un des derniers téléphones lancés par la firme pékinoise

Xiaomi a publié cette semaine ses résultats financiers du premier trimestre 2023. Dans ceux-ci, l’entreprise en a profité pour faire le point sur son évolution tout au long des trois premiers mois de l’année, révélant au passage les chiffres impressionnants récoltés sur le marché de la téléphonie mobile. globalement.

En plus d’avoir confirmé que MIUI compte déjà plus de 600 millions d’utilisateurs dans le monde, Xiaomi a indiqué dans ses résultats qu’entre les mois de janvier et mars, 598,4 millions de personnes utilisaient des smartphones Xiaomi dans le monde.

En ce qui concerne les chiffres de vente, on sait qu’au premier trimestre, la marque de Pékin a réussi à envoyer un total de 30,4 millions d’appareils dans le monde, avec un prix de vente moyen d’environ 163 dollars (une augmentation de près de 3% par rapport au prix de vente moyen prix de la période précédente).

Les ventes de smartphones ont généré à l’entreprise environ 5 milliards de dollars de bénéfices, et au cours du premier trimestre, elle a renforcé sa position à la troisième place du classement mondial des fabricants de smartphones, avec une part de marché de 11,3 %. Malgré tout, son chiffre d’affaires a chuté de 18% tout au long du premier trimestre.

Bien que les chiffres de Xiaomi soient dignes d’admiration, Apple et Samsung ont presque doublé le nombre d’unités vendues au cours des trois premiers mois de l’année. De plus, sur le marché chinois, vivo a réussi à surpasser la marque de Pékin et à se placer en troisième position, derrière Apple et OPPO.

Les résultats financiers de Xiaomi pour le premier trimestre nous laissent également d’autres données intéressantes, telles que la forte croissance de la marque dans le secteur de la télévision intelligente, un marché sur lequel Xiaomi est déjà parmi les meilleurs, se classant dans le « top 5 » des marques qui vendre le plus. En ce qui concerne les appareils de son écosystème, la marque a vendu plus de 618 millions d’unités et il y a environ 12,3 millions de personnes avec cinq appareils Xiaomi ou plus appartenant à cette catégorie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :