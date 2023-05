Le voyage mondial d’un iPad Pro oublié dans une chambre d’hôtel à Las Vegas

Le dicton « ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas » ne s’applique apparemment pas à un iPad Pro laissé dans une chambre d’hôtel. Au lieu de cela, lorsque j’ai laissé mon iPad Pro dans une chambre d’hôtel à Las Vegas en novembre dernier, j’ai utilisé l’application Find My d’Apple pour le suivre dans le monde entier jusqu’à sa destination finale.

Tout a commencé avec Adèle

En novembre dernier, j’ai fait un voyage à Las Vegas pour voir le spectacle d’ouverture du week-end d’Adele au Caesar’s Palace. Curieusement, Tim Cook était également en ville pour Adele ce même week-end. Je me rends généralement à Las Vegas plusieurs fois par an, donc ce n’était rien d’extraordinaire pour moi.

Lorsque je suis monté à bord de mon vol de retour le dimanche de ce week-end, je me suis assis et je suis allé sortir mon iPad Pro 11 pouces de mon sac à dos. J’ai eu quelques épisodes de « Survivor » à rattraper pendant le vol de 3 heures vers Dallas. Le problème était que mon iPad Pro n’était pas dans mon sac à dos.

Il s’est avéré qu’il reposait sur la table de chevet de ma chambre d’hôtel au Circa Resort and Casino, le plus récent hôtel du centre-ville de Las Vegas sur Fremont Street. Chaque fois que je vais à Las Vegas, je reste soit au Circa, soit au Wynn – et je n’ai jamais eu de mauvaise expérience ni dans l’un ni dans l’autre.

Il était trop tard pour appeler l’hôtel à ce moment car le vol était sur le point de décoller. J’ai appelé la sécurité le lendemain quand je suis rentré chez moi et j’ai envoyé un texto à un contact personnel que j’ai chez Circa. Dans les deux cas, on m’a dit que personne n’avait trouvé d’iPad Pro dans ma chambre d’hôtel. On m’a assuré, cependant, qu’ils me contacteraient immédiatement si quelqu’un se présentait. J’ai décrit qu’il s’agissait d’un iPad Pro gris sidéral dans un étui vert.

Dans l’application Find My d’Apple, j’ai pu voir que, alors que l’iPad Pro était mort, son dernier emplacement connu était Circa sur Fremont Street à 5 heures du matin le 20 novembre. J’avais pensé que l’iPad était mort depuis que je me suis endormi la nuit avant de regarder Netflix et ne l’avait pas branché pour charger. J’avais une batterie portable costaud que j’allais utiliser pour la recharger pendant que je regardais « Survivor » dans l’avion.

Dans l’application Find My, j’ai activé l’option « Notify When Found » et activé la fonction « Mark As Lost ». J’ai défini un message avec mes informations de contact qui apparaîtrait sur l’écran de verrouillage dès que mon iPad Pro serait allumé et connecté au Wi-Fi.

Dans un monde idéal, cela signifiait que dès que quelqu’un chez Circa trouverait l’iPad et l’allumerait, j’en serais immédiatement averti. Une fois allumé, l’iPad se connectait au Wi-Fi de Circa car il s’agissait d’un réseau « connu » que j’avais précédemment utilisé. Le message personnalisé que j’ai défini apparaîtra également avec mes informations de contact.

Malheureusement, tout cela s’est avéré être un vœu pieux.

Quitter Las Vegas…

Je n’ai été informé de l’emplacement de mon iPad Pro que trois mois plus tard, lorsque j’ai reçu un e-mail du service Find My d’Apple. « Activation Lock demande votre mot de passe », indiquait l’e-mail. Il a poursuivi en expliquant:

Pour votre sécurité, le verrouillage d’activation nécessite votre identifiant Apple et votre mot de passe ou le code d’accès de votre appareil avant que quiconque puisse réactiver et utiliser votre appareil. Il est activé automatiquement lorsque vous activez Localiser. Si vous configurez cet appareil, entrez simplement votre identifiant Apple et votre mot de passe dans les champs fournis.|

Juste au moment où j’ai reçu cet e-mail, j’ai ouvert l’application Find My pour vérifier et voir si l’emplacement de mon iPad avait été mis à jour. Cela a. C’était maintenant à Oklahoma City, Oklahoma. J’ai cherché l’adresse et j’ai réalisé que c’était chez « BuyBack Solutions », une sorte d’entreprise de « recyclage de téléphones portables ».

Jusqu’à ce que cela se produise, l’emplacement de mon iPad Pro n’avait pas du tout été mis à jour depuis le dernier emplacement connu du 20 novembre à Circa à Las Vegas. Mais maintenant que mon iPad Pro était brièvement revenu en ligne dans Find My, je me suis rapidement assuré de le marquer comme perdu et de définir à nouveau un message personnalisé.

J’ai appelé le store immédiatement et j’ai parlé à quelqu’un pour expliquer la situation. Ce qu’on m’a dit, c’est que BuyBack Solutions « achète des appareils électroniques à la livre » dans plusieurs hôtels différents. Quand je leur ai dit que j’avais laissé mon iPad dans une chambre d’hôtel à Circa, ils ont confirmé que Circa était l’un des hôtels avec lesquels ils étaient en partenariat. En fait, ils travaillent avec tous les hôtels appartenant à Derek Stevens : Circa, Golden Gate et The D.

Au téléphone, l’employé de BuyBack Solutions m’a dit de lui envoyer un e-mail avec quelques détails sur mon iPad : numéro de série, couleur, numéro de modèle et capacité de stockage. Avec cette information, on m’a dit que BuyBack Solutions tenterait de localiser mon iPad.

Ce qui s’est probablement passé, c’est que lorsque BuyBack Solutions a reçu l’iPad Pro de Circa, ils l’ont connecté à l’alimentation et l’ont allumé. Mais parce qu’il était verrouillé avec un mot de passe, ils ne pouvaient rien en faire.

Je suppose qu’ils ont ensuite connecté mon iPad à un Mac ou un PC et utilisé la fonction de mode de récupération DFU d’Apple pour effacer les données. Bien que cela ait effacé toutes mes données personnelles, cela n’a pas supprimé le verrouillage d’activation de l’appareil. C’est ce qui a déclenché l’e-mail que j’ai reçu de Find My indiquant que le verrouillage d’activation demandait mon mot de passe.

J’ai suivi plusieurs fois avec l’entreprise et je n’ai jamais eu de nouvelles.

Un voyage vers sa dernière demeure

Après n’avoir obtenu que du silence radio de BuyBack Solutions, j’avais à peu près abandonné tout espoir de récupérer mon iPad Pro. Il s’avère que j’avais raison de le faire.

Environ un mois et demi plus tard, cependant, l’appareil était à nouveau en ligne dans Find My : il était maintenant en Chine. J’ai recherché l’adresse et j’ai découvert qu’elle était liée à une sorte de vague « Hong Kong Manufacturing Building ».

Mon hypothèse est qu’une fois que BuyBack Solutions a réalisé que l’appareil était verrouillé pour de bon, ils l’ont vendu « pour pièces » à une autre société, c’est ainsi qu’il s’est retrouvé en Chine. Celui qui a acheté l’appareil l’a probablement cassé et vendu pour des pièces.

Conclusion

Plus que tout, j’ai trouvé intéressant de suivre mon iPad Pro alors qu’il faisait son chemin de Las Vegas à l’Oklahoma en via la Chine. Connaître son parcours donne une image assez claire de ce qui s’est passé.

Évidemment, c’est entièrement de ma faute si j’ai perdu cet iPad. J’étais pressé de préparer mon sac à dos et ma valise et je n’avais pas été minutieux en vérifiant trois fois la chambre en sortant. Cela dit, il est frustrant que Circa et BuyBack Solutions aient dit qu’ils m’aideraient à récupérer mon iPad. Aucun d’eux ne l’a fait.

À ma connaissance, la plate-forme Find My d’Apple a fait tout ce qu’elle devait avoir tout au long de ce processus. Personne n’a jamais pu activer et utiliser mon iPad Pro, ni accéder à mes informations personnelles. C’est la faute de personnes indignes de confiance, et non de Find My, si mon iPad Pro ne m’est finalement jamais revenu.

J’aurais probablement pu faire plus pour retrouver mon iPad. J’aurais pu impliquer les autorités ou intenter une action en justice. Rétrospectivement, j’aurais peut-être dû.

Je trouve également fascinant que des entreprises comme BuyBack Solutions aient conclu des accords pour acheter des appareils électroniques perdus « à la livre » dans les hôtels et les casinos de Las Vegas. Je suppose qu’il s’agit d’une industrie et d’une entreprise beaucoup plus importantes que ce à quoi nous nous attendions.

Avez-vous des histoires similaires? Avez-vous plus de détails à partager sur l’industrie des produits Apple perdus/volés ? Il est tout à fait possible que je me sois trompé sur certains de ces détails. Faites le moi savoir sur nos réseaux sociaux.

