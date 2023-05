C’est tout ce que le bouton rouge du Motorola ThinkPhone peut faire

Nous vous indiquons toutes les fonctions pour lesquelles le bouton rouge frappant que le Motorola ThinkPhone équipe sur son côté gauche est utilisé.

Le bouton rouge d’origine du Motorola ThinkPhone est situé sur le côté gauche // Image : Motorola.

Le Motorola ThinkPhone est un mobile lancé en début d’année par Motorola qui s’adresse au public professionnel. Si nous jetons un coup d’œil rapide au terminal, nous voyons qu’il a un joli design avec une finition qui simule la fibre de carbone, un détail caractéristique des produits de l’écosystème Lenovo Think auquel il appartient. Cependant, toute notre attention est captée par le bouton rouge situé sur le côté droit, non seulement à cause de sa couleur, mais aussi à cause des multiples fonctions qu’il peut remplir.

Ce bouton, connu en anglais sous le nom de Red Key Button, peut être configuré pour effectuer différentes actions en fonction du nombre de fois que nous le touchons. Le bouton rouge frappant du ThinkPhone peut remplir de nombreuses fonctions, et dans cet article, nous les expliquons toutes afin que vous puissiez apprendre à en tirer parti. Attention, bien qu’il soit destiné aux professionnels, le mobile haut de gamme de Motorola est un achat spectaculaire pour tout utilisateur.

Fonctions du bouton rouge du Motorola ThinkPhone

Le bouton rouge de Motorola est conçu pour faciliter l’accès à une fonction. Comme nous l’avons mentionné, l’action qu’il effectue dépend du nombre de fois que nous le touchons, une ou deux. Si nous cliquons une seule fois sur ce bouton, nous pouvons ouvrir directement l’application que nous choisissons, démarrer un enregistrement d’écran, démarrer un enregistrement vocal ou arrêter et reprendre la lecture de musique.

Une simple pression sur le bouton Red Key permet non seulement d’ouvrir rapidement une application, mais aussi d’accéder directement à l’une de ses fonctions. Par exemple, vous pouvez accéder aux messages directs d’une application pour poursuivre une conversation. De nombreuses options sont disponibles lors de la configuration de l’action qui est exécutée par une simple pression sur le bouton rouge, bien que vous ne puissiez en choisir qu’une seule.

Si vous appuyez deux fois sur le bouton rouge du Motorola ThinkPhone, vous activerez la synchronisation entre le mobile et votre ordinateur ou tablette ThinkPad. Grâce à un système appelé Ready For, la connexion entre mobile et PC peut être très utile aussi bien pendant les heures de travail que pendant les loisirs. Appuyez deux fois sur le bouton Red Key pour afficher un menu de raccourcis vers les fonctionnalités disponibles avec Ready For. Ce sont les suivants :

Utilisation du Motorola ThinkPhone comme appareil photo pour les appels vidéo sur l’ordinateur.

Diffuser l’écran du terminal sur PC.

Parcourez les fichiers pour les transférer sur votre ordinateur ou ThinkPad.

Ouverture de la dernière application de streaming que vous avez utilisée sur le mobile.

Projection de l’écran sur un téléviseur ou un moniteur.

Un double-clic sur le bouton rouge fera apparaître une fenêtre avec toutes ces options, il vous suffit d’appuyer sur l’une d’entre elles pour l’exécuter. Comme vous l’avez vu, ce bouton frappant possède de nombreuses fonctions. Il peut être utilisé pour arrêter rapidement la musique sans déverrouiller l’écran, pour reprendre sur le PC la série que vous avez laissée à mi-chemin regarder sur le mobile ou pour transférer rapidement des fichiers.

Pour personnaliser le bouton rouge du Motorola ThinkPhone, il vous suffit de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes. Nous vous recommandons d’investir du temps dans l’analyse de toutes les applications dont il dispose, car elles sont vraiment vastes et variées. Choisissez bien quelle sera son utilité avec une et deux touches en fonction de l’utilisation que vous faites du mobile, afin d’en tirer le meilleur parti.

Motorola ThinkPhone

Ce Motorola ThinkPhone en vaut la peine pour de nombreuses raisons au-delà du bouton rouge. Il a une conception ultra-robuste qui survivra à une utilisation intensive, un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui peut exécuter n’importe quelle application et un grand écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est livré directement avec 256 Go de stockage interne, donc non vous aura des problèmes d’espace. Il existe d’autres spécifications très importantes, telles qu’une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 68 W qui ne vous laissera pas bloqué pendant la journée et un appareil photo principal de 50 mégapixels.

Si vous recherchez un smartphone de qualité depuis de nombreuses années, que ce soit pour un usage professionnel ou non, sachez que le ThinkPhone a un prix public conseillé de 999 euros. Il est en vente sur Amazon, chez PcComponentes et dans la boutique Motorola.

