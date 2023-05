Musk ne peut pas obtenir assez d’argent! Lance un nouveau plan d’accès aux données Twitter de 5 000 $ par mois

Depuis qu’Elon Musk a repris Twitter, la société a connu de nombreux changements. L’un d’eux est les changements qu’il a apportés pour accéder à l’API de Twitter. La société a fermé l’accès gratuit à son API et a introduit un plan d’entreprise de 42 000 $. Et maintenant, dans un mouvement intéressant, Twitter a annoncé un nouveau plan d’abonnement API appelé API Pro d’une offre de 5000 $.

Plan d’abonnement Twitter API Pro



L’API est un outil qui permet aux développeurs d’accéder aux données de Twitter. Ces données peuvent être utilisées pour créer diverses applications, telles que des outils d’analyse des médias sociaux, des robots et des outils de recherche. La société a annoncé jeudi un nouveau niveau d’abonnement API payant appelé Twitter API Pro qui, selon la société, est destiné aux « startups ».

Le nouveau plan Twitter API Pro offre aux développeurs un quota mensuel de 1 million de tweets récupérés et de 300 000 tweets publiés. Il comprend également l’accès aux flux dévoilés en temps réel (accès en direct aux tweets en fonction de paramètres spécifiés) et une recherche complète dans les archives des tweets historiques. De plus, le plan comprend trois identifiants d’application et une connexion avec accès Twitter.

« Expérimentez, créez et faites évoluer votre entreprise avec 1 million de Tweets par mois, y compris nos puissants points de terminaison Dévoilé/Stream et Recherche d’archives complètes en temps réel », le compte officiel Twitter Dev tweeté lors de l’annonce du plan.

Cependant, le prix du plan Pro, qui est de 5 000 $ par mois, est hors de portée pour de nombreuses startups. Il existe un autre plan de base, qui coûte 100 $ par mois. Mais c’est trop basique et limitatif pour la plupart des entreprises. Après tout, il a été introduit pour les « étudiants » et les « amateurs ».

Impact des modifications de l’API Twitter

Twitter a apporté plusieurs modifications à son API ces derniers mois. Cela a causé des problèmes aux développeurs qui souhaitent continuer à accéder aux données de Twitter. En janvier, la société a mis à jour ses conditions de service, bloquant la plupart des clients tiers. En avril, Twitter a définitivement fermé son API gratuite. Comme on pouvait s’y attendre, il a cassé beaucoup d’applications et de sites Web.

Mais dans une mise à jour, le réseau social a restauré accès gratuit au cadre de programmation d’applications pour les services gouvernementaux et publics vérifiés qui utilisent l’outil à des «fins tests» telles que les notifications d’urgence, les mises à jour sur les transports et les alertes météorologiques.

Tous ces changements ont eu un impact significatif sur les chercheurs universitaires et les applications Twitter tierces. Auparavant, les chercheurs pouvaient accéder au hasard à 10 % de tous les messages Twitter gratuitement ou 200 $ par mois. Cependant, depuis que Twitter a augmenté le prix de cet accès à 42 000 $ par mois, c’était trop élevé pour la plupart d’entre eux. Cela a perturbé les applications Twitter tierces, telles que Tweetbot et Twitterific.

Twitter a également déclaré aux universités et aux collèges qu’ils perdraient l’accès à l’API s’ils ne payaient pas l’abonnement « au niveau de l’entreprise », qui coûte 42 000 $ par mois. De plus, les chercheurs devront supprimer toutes les données Twitter qu’ils ont obtenues avant que l’API ne soit fermée à l’accès payant.

Réponse des développeurs

Le plan de 5 000 $ vient comme un changement entre le plan d’entreprise (42 000 $) et le plan de base (100 $). Cependant, il est encore loin de la portée de nombreux développeurs. Un développeur full-stack, Ramya réagi au nouveau plan d’API de Twitter en disant qu’il « s’intègre entre les options de 100 $ et 42 000 $. Pourtant, cela semble élevé pour les hackers indépendants comme nous, mais croisons les doigts pour les futurs ajustements de prix.

Un autre développeur déclare : « Désormais, Twitter a proposé un nouveau plan pour son API. 5 000 $/mois avec une limite de récupération de tweet de 1 million. Le plan de 42 000 $ est-il mort ? Peut être »

Les modifications apportées à l’API de Twitter ont eu un impact significatif sur un certain nombre de groupes, notamment les chercheurs universitaires, les applications Twitter tierces, les universités et les collèges. On ne sait pas comment ces changements affecteront en fin de compte l’utilisation de Twitter pour la recherche et la communication.

