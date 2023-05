Ce jeu est exactement le même que "Âge des empires" pour mobile et c’est très addictif

La vérité est que ce jeu nous rappellera beaucoup le titre original.

Ce jeu cherche à apporter les sensations de « Age Of Empires » à notre mobile

« Age of Empires » fait partie des titres intemporels. Il a été joué depuis les années 90. Ses différentes tranches ont généré un énorme succès, mais son succès n’a pas pu être reproduit sur les téléphones mobiles. De cette façon, nous allons aujourd’hui avoir affaire à un clone du titre qui pourrait bien figurer parmi les meilleurs jeux de stratégie pour Android. Dès que vous verrez quelques images de l’œuvre, vous réaliserez rapidement quelle est son influence, ce qui en fait un jeu multijoueur qui a l’air très bien.

War of Empire Conquest : essentiellement un Age of Empires sur notre mobile

War of Empire est un jeu de stratégie en temps réel qui propose une qualité visuelle qui nous rappelle clairement Age of Empires 2. Ainsi, nous sommes face à un titre dans lequel nous allons incarner une civilisation et nous allons devoir gérer ses ressources tout en luttant contre d’autres joueurs dans des jeux 3 contre 3. Ainsi, il y a jusqu’à 18 civilisations, chacune totalement unique et nous devrons affronter l’ennemi en créant une armée incroyable et en lui faisant face dans des batailles jusqu’à ce que nous l’emportions sur le rival et détruisions l’ennemi base. Le joueur restant debout sera le vainqueur.

Le jeu recommande de se concentrer sur le développement d’une économie forte tout en harcelant les ennemis les plus proches pour tenter d’affaiblir leur économie. De cette façon, il suit quelque peu l’essence du développement et du harcèlement que l’on voit habituellement dans les jeux de ce style, comme Age of Empires. Mais le fait qu’il n’y ait que deux ressources nous rappelle aussi Starcraft, puisqu’il contenait des minéraux et du gaz vespène. Cette fois, c’est de la nourriture et de l’or. Ainsi, il se passe du rock et du bois du titre Creative Assembly.

Il existe différentes factions très similaires à celles d’Age of Empires : Mayas, Japonais, Chinois, Goths, Germains, Perses, Mongols, Huns, Espagnols, Anglais, Français. Au total, il y a jusqu’à 18 civilisations.

Chacune de ces factions a des caractéristiques uniques. Certains ont une infanterie très puissante, tandis que d’autres ont la capacité de construire plus rapidement ou de manière plus mobile.

Il y a des unités de base, des paysans, des épéistes, des piquiers, des chevaliers, des archers, des béliers. Chacun est faible contre une autre unité et fort contre les autres. Certains sont plus mobiles, d’autres plus spécifiques.

Vous pouvez télécharger War of Empire gratuitement sur Google Play Store, les critiques du jeu sont très positives, disant que c’est le titre le plus proche qui pourrait être dans l’App Store qui nous rappelle « Age of Empires 2 ». Malheureusement, le titre n’est pas disponible en téléchargement sur iOS, les utilisateurs disposant d’un iPhone ne pourront donc pas en profiter.

