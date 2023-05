Ni OpenAI, ni Microsoft, ni Google : cette entreprise est celle qui grandit le plus grâce à l’IA

Au cours des derniers mois, les actions de Nvidia ont augmenté leur cours de 26 %, faisant grimper leur valeur boursière à 220 000 millions de dollars.

La société de cartes graphiques Nvidia profite le plus du boom de l’IA

Suite à l’avènement de ChatGPT, le chatbot conversationnel développé par OpenAI, de grandes entreprises technologiques telles que Microsoft et, plus récemment, Google, ont sauté dans le train en marche de la nouvelle « poule aux œufs d’or » en intégrant cette IA basée sur GPT-4 dans ses applications les plus en vue. et des services tels que Bing, Edge ou le moteur de recherche Google.

Mais, loin de ce que l’on pourrait croire, aucune de ces trois sociétés n’est celle qui profite le plus de l’essor de l’IA, puisque le vainqueur en la matière n’est autre que le fabricant de cartes graphiques Nvidia.

Nvidia est l’entreprise qui profite le plus de la splendeur de ChatGPT

Comme ils nous le disent dans 20 Minutes, Nvidia, la célèbre société de cartes graphiques, est celle qui se développe le plus grâce à l’IA et à la montée en puissance de ChatGPT, puisque la société californienne a vu le cours de son action augmenter de 26% et a augmenté sa valeur boursière à 220 000 millions de dollars. Pour vous donner une idée de l’ampleur de ces chiffres, il faut savoir que Facebook, l’application mère de Meta, était valorisée en 2022 à 226 millions de dollars.

Cette belle croissance de Nvidia s’explique par deux facteurs. Le premier d’entre eux est que les développeurs de chatbots et d’autres IA génératives ont besoin de GPU puissants pour former de nouveaux modèles, et la carte graphique de Nvidia répond à ces exigences. De même, les grands centres de données ont besoin de nouveaux GPU pour se moderniser et les modèles de Nvidia sont parmi les meilleurs du marché.

La deuxième raison de l’énorme croissance de Nvidia réside dans le fait que les estimations de croissance pour le premier trimestre fiscal de 2024 dépassent de loin, de 52 % supplémentaires, les aspirations les plus positives de la société de cartes graphiques.

Par conséquent, tant que l’IA continuera de prospérer et que de plus en plus d’utilisateurs utiliseront ChatGPT quotidiennement sur leurs appareils, Nvidia continuera de croître et de dépasser toutes les attentes que l’entreprise s’est fixées pour cette année.

