Est-ce que toutes les photos sortent pliées ? Ce simple réglage MIUI vous aidera à les rendre tous parfaits

Il faut bien l’avouer, pour beaucoup de gens les photos qu’ils prennent avec leur mobile sortent toujours doublées. C’est quelque chose de tout à fait normal lorsque nous voyons des photos via les réseaux sociaux de différents utilisateurs mais, heureusement, ce problème prendra fin pour tous les utilisateurs qui utilisent un téléphone Xiaomi au quotidien.

Et c’est qu’il y a un paramètre caché dans l’application appareil photo de notre équipement qui nous aidera à nous assurer que les photos que nous prenons sortent toujours droites. Pour ce faire, le mobile utilisera l’accéléromètre intégré et il nous permettra de savoir à tout moment si la capture s’effectue correctement ou non, n’hésitez donc pas à l’activer si vous souffrez régulièrement de ce problème.

Cet ajustement est merveilleux pour que vos photos soient parfaites

Comme nous vous le disons, il est assez fréquent que lorsque l’on prend une photo de paysage ou des clichés similaires, l’horizon ne ressorte pas aussi droit qu’on le voudrait. C’est quelque chose d’assez courant et de très facile à résoudre lors de l’édition, mais il est préférable que nous prenions la photo correctement afin de ne rien éditer du tout.

C’est pourquoi l’activation de ce paramètre dans l’application caméra MIUI nous aidera à le résoudre dès le départ et, également, de manière très visuelle et facile à utiliser. Et c’est que, une fois que nous avons le mobile droit et prêt à tirer, l’appareil émettra une petite vibration pour s’assurer que tout est correct.

Cela dit, la façon d’activer ce paramètre est très simple, puisque vous n’auriez qu’à suivre ces étapes :

Une fois dans l’application caméra MIUI, appuyez sur en haut à droite de l’écran pour afficher les options

Accéder à la rubrique « Grilles »

Maintenant, activez simplement l’option « Redresser »

