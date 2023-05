Oubliez la friteuse à air, le nouveau four de Xiaomi vient révolutionner le marché

Xiaomi vient de présenter un nouveau mini four qui dispose d’un écran OLED, d’un volume de 27 litres et de différents modes de cuisson.

Le nouveau four Xiaomi est de taille compacte et vous pouvez le placer dans n’importe quel coin de la cuisine, même l’emporter avec vous en voyage.

Xiaomi continue de nous surprendre avec sa gamme d’appareils électroménagers. Après la friteuse à air populaire de la firme chinoise, vient le Xiaomi Mijia Smart Steam Oven, un mini four que vous pouvez placer dans n’importe quel coin de la cuisine et qui possède des caractéristiques aussi intéressantes qu’un volume de 27 litres, un écran OLED et différentes cuissons. modes de cuisson pour préparer vos plats préférés.

Ce nouveau four Xiaomi vient révolutionner le marché, tant il reste dans la lignée du constructeur en proposant un très bon rapport qualité prix. Il a un beau design, la puissance parfaite pour cuisiner et une taille compacte qui vous permettra même de l’emporter avec vous dans la voiture lorsque vous partirez en vacances. Poulet au four, pizza, pain, croissants… Il existe de nombreux plats que vous pouvez cuisiner avec ce mini four que vous voudrez avoir à la maison.

C’est le mini four Xiaomi que vous voudrez avoir à la maison

La collaboration entre Xiaomi et Mijia continue de porter de nouveaux fruits, en l’occurrence un mini-four compact idéal si vous n’avez pas de four à la maison. Il s’appelle Xiaomi Mijia Smart Steam Oven et il a une capacité de 27 litres pour que les plats que vous souhaitez cuisiner s’adaptent parfaitement. Comme nous pouvons le voir sur les images, il comprend une grille et un plateau sur lesquels vous pouvez placer directement la cuisine que vous allez préparer.

Ce four de table a un design dominé presque entièrement par la couleur noire. Il est fabriqué en acier inoxydable 304 et a des dimensions de 458 x 496 x 396 millimètres, il ne vous sera donc pas difficile de lui trouver une place dans la cuisine. Parmi ses composants les plus importants se trouve l’écran OLED à l’avant, dans lequel on peut voir la température réglée ou le temps de cuisson restant.

Le four Xiaomi a une puissance de 2 150 W, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps jusqu’à ce qu’il atteigne la température souhaitée. L’utilisateur aura à sa disposition différents modes de cuisson, de la cuisson de base à la cuisson des aliments. Cette dernière fonction est possible grâce au plateau qui vient à côté du four et qui a une capacité de 1 litre d’eau.

Le nom officiel de l’appareil lui-même nous avertit que nous avons affaire à un four intelligent qui peut être connecté à l’application Xiaomi sur le mobile. Avec cette connexion, vous pourrez découvrir un grand nombre de recettes saines qui vous permettront de sortir plus du four et de manger sainement.

Pour le moment, ce four à vapeur intelligent Xiaomi Mijia est mis en vente en Chine au prix de 2 299 yuans, soit environ 303 euros actuellement. Le fabricant n’a donné aucune information sur la sortie du mini-four sur le marché mondial, nous devrons donc nous contenter d’envier les utilisateurs chinois qui peuvent déjà s’en procurer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :