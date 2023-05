La "chef-d’œuvre" qui a vaincu "The Last of Us" Il vient à SkyShowTime et ce sont les raisons de le voir

C’est la série qui a mis toutes les critiques d’accord : c’est une vraie passe.

Il y avait une série qui avait de meilleures critiques même que « The Last of Us » et maintenant elle arrive enfin en France

SkyShowtime est arrivé dans notre pays très récemment et il lui reste encore à construire sa garde-robe. C’est vrai que le catalogue SkyShowtime est assez riche, mais il y a tout de même quelques séries qui peuvent servir de boost à la plateforme. Il a actuellement quelques œuvres de grande valeur telles que « Tulsa King » ou « Halo », en plus d’avoir incorporé d’autres classiques tels que « Twin Peaks », mais il est vrai qu’il manque quelques « banger » pour convaincre les gens de s’abonner à la plateforme. Ce pari, sans aucun doute, vient avec « Poker Face », la nouvelle série de Rian Johnson qui a dépassé son plus grand concurrent : « The Last of Us » par les critiques.

Poker Face, le grand pari de Rian Johnson

Rian Johnson a été critiqué pour « Star Wars Episode VIII ». Cependant, depuis lors, il n’a cessé de sortir de très bons films. Ainsi, cette haine était tout à fait injustifiée et partait d’une manœuvre de haine et de protection de l’une des sagas qui a eu le plus de fans ces dernières années. Nous avons vu des flashs de haute qualité dans « Puñales por el espalda », à la fois dans ses premier et deuxième volets. Maintenant, cette maîtrise du tournage et ce rythme et cette photographie bien maîtrisés aboutissent à une série très originale. Nous faisons référence, bien sûr, à l’intelligent « Poker Face » qui va enfin arriver sur le petit écran français grâce à SkyShowtime puisqu’il appartient à la société de production « Peacock », qui lui est affiliée.

Quant à son intrigue, tout au long de ses dix chapitres de 58 minutes on retrouve une brillante série. Dans celui-ci, Charlie Cale (Natasha Lyonee) est une employée de casino experte dans la traque de tous ceux qui tentent de tricher. A un certain moment, il doit fuir le dangereux patron du casino, c’est pourquoi un authentique « road movie » commence dans lequel il rencontrera des personnages très différents. De plus, il va commencer à travailler comme détective pour résoudre des homicides grâce à son don pour déterminer ce qui est un mensonge et ce qui ne l’est pas.

La série a des critiques incroyablement positives. En fait, 99% des critiques professionnels ont émis des commentaires positifs sur la série selon Rotten Tomatoes, battant ainsi « The Last of Us », qui a obtenu 96% de critiques positives. C’est un succès sans équivoque pour une série qui, ironiquement, n’a pas encore atteint notre pays et nous ne pouvons donc pas en profiter.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez aimer cette série, alors voici quelques raisons :

Il a une mise en scène vraiment incroyable.

Il a l’air fabuleux.

Derrière lui se cache l’un des réalisateurs les plus talentueux du cinéma commercial de ces dernières années.

L’intrigue nous rappelle ces séries de gangsters dans lesquelles rien n’est ce qu’il paraît.

Il a un rythme vertigineux.

Par conséquent, si le film attire votre attention, préparez-vous car il arrivera très bientôt. Il devrait arriver à partir de juin, mais la date exacte n’a pas encore été révélée. Il dispose actuellement d’un service d’essai de sept jours et les frais mensuels coûtent 5,99 euros par mois.

Jetez un œil au catalogue SkyShowtime

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :