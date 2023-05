Google a retiré ce jeu du Play Store car trop controversé

Le jeu, créé par une société de développement d’origine malaisienne, a été supprimé de l’App Store d’Android.

Google a décidé de supprimer un jeu du Google Play Store après des plaintes de plusieurs personnes

À un moment donné de son histoire, une société de développement de jeux mobiles basée en Malaisie a pensé que ce serait une bonne idée de sortir un titre appelé « Slavery Simulator ». Un peu plus d’un mois et 1 000 téléchargements plus tard, Google a décidé de le retirer de l’App Store Android, Google Play.

La décision a été prise à la suite de plaintes de divers utilisateurs de réseaux sociaux au Brésil, comme ils l’ont expliqué sur CNN. Le jeu, qui n’est plus disponible dans le catalogue du store aujourd’hui, contenait des « commentaires racistes » et sa description incluait la possibilité « d’échanger, d’acheter et de vendre des esclaves ».

Google supprime un « Slavery Simulator » du Google Play Store

Au cours des dernières semaines, le jeu gratuit est devenu viral sur les réseaux sociaux, notamment auprès des communautés d’utilisateurs brésiliens. Peu de temps après, des plaintes liées au caractère raciste du jeu et à la normalisation de la violence envers les Noirs sont arrivées. Le jeu a également été classé comme « valable pour tous les publics ».

En ce sens, Google s’est déclaré respectueux, s’assurant qu’ils ont un ensemble strict de politiques que les développeurs doivent suivre, et les applications qui encouragent la violence ou la haine contre des individus en raison de leur race ou de leur origine ethnique ne seront pas autorisées. Ils vous encouragent également à signaler tout type d’application de ce type qui pourrait apparaître dans le catalogue du store.

Pour cette raison, Google a décidé de supprimer le jeu de l’App Store. De la société de développement, MagnusGames, ils déclarent que « le jeu a été créé uniquement à des fins de divertissement » et condamnent tout type d’esclavage. Ils en profitent pour rappeler également que « tout le contenu du jeu est fictif et n’est pas lié à des événements historiques précis ».

