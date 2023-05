Changez le fond d’écran de votre mobile Xiaomi rapidement et facilement avec cette application gratuite

Il y a ceux qui, lors de l’achat d’un nouveau mobile, mettent un fond d’écran dessus et le laissent jusqu’à ce qu’ils changent de terminal, et il y a ceux qui aiment changer de fond d’écran de temps en temps. Et s’il y avait une application qui ferait ce changement pour vous ? La vérité est qu’il y en a des milliers, et nous allons en recommander un très efficace qui offre ce qu’il promet.

De cette façon, ce sera votre smartphone qui fera tout le processus, et vous n’aurez pas à vous soucier de quoi que ce soit d’autre que de programmer le temps que chaque arrière-plan prendra pour changer. Et oui, cela fonctionne avec votre mobile Xiaomi, POCO et Redmi.

Voir un fond d’écran différent chaque jour

Téléchargée cinq millions de fois, Wallpaper Changer est une application gratuite qui, bien qu’ayant des fonctions Premium déblocables en payant, fonctionne très bien dans sa version ‘gratuite’. Et aussi sans publicités, ni de celles qui surgissent soudainement ni de celles qui se faufilent dans l’interface elle-même.

L’application vous permet d’ajouter le nombre de fonds d’écran que vous souhaitez, et également de les organiser par dossiers (bien que ce dernier soit payant, la version « gratuite » vous permet de créer un seul dossier). Et voici comment cela fonctionne :

Tout d’abord, rendez-vous sur le Google Play Store et téléchargez Wallpaper Changer. Ouvrez-le après l’avoir installé. Vous verrez le menu principal, composé de trois onglets, Modifier, Albums et Paramètres. Allez dans Albums, vous verrez un dossier vide appelé Default. Également un symbole ‘+’ ci-dessous pour créer plusieurs dossiers, ce qui est possible dans la version Premium. Cliquez sur le dossier par défaut pour y accéder, puis sur le symbole ‘+’ pour commencer à remplir le dossier avec les fonds d’écran que vous souhaitez utiliser. Vous verrez apparaître un sous-menu avec trois options. Vous pouvez importer une image directement dans le dossier par défaut à partir de l’un des dossiers contenant des images sur votre mobile, ou la recadrer d’abord pour mieux l’adapter. Ou importez directement un dossier entier. Une fois que vous avez entré les fonds d’écran que vous souhaitez mettre en rotation, rendez-vous dans l’onglet Paramètres. Si tu ne veux pas recadrer les images (elles n’ont pas besoin d’être verticales, tu peux télécharger une photo horizontale et la recadrer), tu peux demander à l’application de le faire pour toi dans la première option. De plus, il analyse automatiquement le dossier mobile à partir duquel vous avez importé des images au cas où vous en téléchargeriez de nouvelles, ou que les fonds apparaissent de manière aléatoire. Aussi, si vous souhaitez assombrir le fond d’écran et également apparaître sur l’écran de verrouillage mobile. Lorsque vous avez les paramètres à votre goût, nous passons au premier onglet, Modifier. Ici, vous choisissez combien d’heures vous voulez que l’arrière-plan change, si toutes les heures, toutes les 12 heures, même une heure exacte, des minutes et des secondes. Si vous appuyez sur le bouton ‘+’, vous pouvez programmer un jour et une heure exacts pour le changement. Et parmi les autres options, faites également pivoter l’arrière-plan sur l’écran de verrouillage, et que lorsque vous double-cliquez sur le bureau mobile, sur l’arrière-plan, il passe au suivant.

Et voilà. Avec cela, vous aurez un cycle de fonds d’écran qui apparaîtront comme vous l’avez programmé. Vous pouvez en ajouter de nouveaux dans le même dossier et ils seront ajoutés. Et la consommation du mobile ne montera pas en flèche, puisque l’application ne vide pas exactement la batterie.

