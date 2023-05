Snapdragon 860, écran 120 Hz et Android 13 : cette tablette Xiaomi est brutalement bonne pour son prix

Nous n’avons aucun doute, cette tablette Xiaomi est fortement recommandée si vous recherchez une tablette Android puissante au meilleur prix.

Nous n’avons aucun doute, le Xiaomi Pad 5 est notre tablette Android préférée en termes de rapport qualité-prix. Nous l’avons testé et nous l’aimons pour ses excellentes performances, avec le processeur Qualcomm Snapdragon 860 à la barre. De plus, il peut se targuer d’avoir un design moderne, un écran de qualité accompagné d’un système audio hors pair, et une bonne autonomie avec une charge rapide. En conclusion, la Xiaomi Pad 5 est une tablette de très bonne qualité dans ses différentes sections.

Si nous recommandions déjà votre achat pour son prix d’origine, 399,99 euros, nous le faisons encore plus maintenant qu’il entraîne généralement des remises de 80 à 100 euros. Sans aucun doute, ce Xiaomi Pad 5 est un achat irrésistible pour environ 320 euros, un prix qu’il a généralement sur AliExpress, Amazon et la boutique officielle Xiaomi. Il est normalement plus cher chez PcComponentes, où il ne descend généralement pas en dessous de 380 euros.

L’analyse du Xiaomi Pad 5 nous a permis de connaître de près tous ses atouts, et on vous dit déjà qu’il y en a beaucoup.

Xiaomi Pad 5, une tablette brutale à un prix spectaculaire

Le principal atout de ce Xiaomi Pad 5 est le Qualcomm Snapdragon 860, un processeur puissant qui offre des performances particulièrement bonnes. L’expérience avec cette tablette est toujours fluide, même lorsque nous y sommes confrontés à des tâches exigeantes. Par conséquent, vous pouvez utiliser le Xiaomi Pad 5 pour regarder des séries, utiliser le navigateur Web, jouer à des jeux ou éditer des vidéos. Vous pouvez également l’utiliser pour prendre des photos et des appels vidéo, car il dispose d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels.

C’est l’une des meilleures tablettes Android également pour la qualité de son écran, idéale si vous souhaitez l’utiliser pour afficher du contenu multimédia. Il s’agit d’un panneau de technologie LCD de 11 pouces, d’une résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels), d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz et d’une compatibilité avec Dolby Vision et HDR10. En pratique, c’est un écran avec des images qui impressionnent par leur netteté, leur rendu des couleurs et leur fluidité.

Une autre section vraiment surprenante du Xiaomi Pad 5 est le son. Il monte quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos qui émettent un son de haute qualité, à la fois pour la puissance et la clarté. Vous n’avez donc pas besoin de brancher vos écouteurs lorsque vous écoutez de la musique ou regardez un film.

Nous recommandons également le Xiaomi Pad 5 pour son design, beau et moderne dans les deux couleurs dans lesquelles il est disponible. Malgré une épaisseur de seulement 6,85 millimètres, il donne la sensation d’être une tablette robuste et résistante lorsque nous le tenons dans nos mains. D’autre part, avec un poids de seulement 511 grammes, il est très confortable à la fois en utilisation et en transport lorsque nous voulons l’utiliser à l’extérieur de la maison.

Ce Xiaomi Pad 5 dispose déjà de la mise à jour du système d’exploitation Android 13. Si vous voulez en tirer le meilleur parti, nous vous recommandons de regarder la vidéo avec les meilleures astuces pour la tablette que nos collègues d’Urban Tecno ont faites que vous allez trouver quelques lignes ci-dessus. D’ailleurs, si vous comptez utiliser la tablette Xiaomi pour écrire ou dessiner, nous vous confirmons qu’elle est compatible avec le stylet de la marque.

On termine en beauté en parlant de sa batterie, d’une capacité de 8 720 mAh. D’après nos tests, il suffit d’atteindre deux jours d’autonomie avec une utilisation légère. Si vous êtes plus exigeant, vous n’aurez également aucun mal à atteindre la fin de la journée sans avoir besoin du chargeur. Il prend en charge une charge rapide de 33 W, mais le chargeur fourni est de 22,5 W. Par conséquent, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de la charge rapide, nous vous recommandons d’utiliser un chargeur de 33 W.

Comme nous l’avons mentionné au début, nous recommandons également ce Xiaomi Pad 5 pour les grandes remises qu’il propose déjà. Il est en vente sur AliExpress, sur Amazon, dans la boutique officielle Xiaomi et chez PcComponentes, où vous pouvez même le trouver pour environ 300 euros. Pour cette raison, nous vous recommandons de bien vérifier les prix et de profiter de la meilleure offre que vous trouverez.

