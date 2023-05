10 nouvelles applications de ces dernières semaines qui valent la peine d’être essayées

Vous en avez assez des applications Android habituelles ? Découvrez 10 applications gratuites qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui méritent une chance.

Chaque semaine de nouvelles applications gratuites en tout genre débarquent sur le Google Play Store, mais pour que vous n’ayez pas à essayer une par une pour voir celles qui en valent la peine et celles qui ne le valent pas, tous les 7 jours nous collectons pour vous les meilleures applications gratuites qui sont arrivées sur le Google Store au cours des dernières semaines et nous vous les proposons pour que vous les essayiez.

Ainsi, à cette occasion, nous avons sélectionné pour vous un total de 10 nouvelles applications pour Android à ne pas manquer.

Télécharger des vidéos Instagram

La première application gratuite que nous vous recommandons d’essayer est Download Instagram Videos, un outil gratuit avec lequel vous pourrez télécharger rapidement et facilement des photos, vidéos, Stories et Reels Instagram sur votre smartphone.

Cette application est si facile à utiliser qu’il vous suffit d’ouvrir l’application Instagram sur votre mobile, de sélectionner le contenu que vous souhaitez télécharger, d’appuyer sur le bouton » le lien » et de choisir l’application dans le menu de partage Android pour la partager. télécharger les photos ou vidéos de la publication Instagram choisie.

Google Play Store | Télécharger des vidéos Instagram

Galerie – Masquer les photos et les vidéos

Gallery est une application de galerie très complète qui vous permet d’avoir votre collection de photos parfaitement organisée en les classant par date, lieu ou grâce à des balises personnalisées et de naviguer facilement dans votre collection de vidéos grâce à une interface très visuelle et attrayante. En ce sens, sachez que cette application gratuite prend en charge plusieurs formats vidéo, dispose d’un lecteur multimédia intégré et permet de créer des listes de lecture personnalisées, d’organiser les vidéos dans des dossiers et d’ajouter des balises pour les retrouver plus rapidement.

Mais ce n’est pas tout, car cette application dispose également d’une série d’outils d’édition grâce auxquels vous pourrez améliorer vos photos avec des filtres, des recadrages et toutes sortes d’ajustements.

Google Play Store | Galerie – Masquer les photos et les vidéos

Mindscape AI – Créateur d’art

Mindscape AI est une application gratuite alimentée par l’intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez créer toutes sortes d’images originales pour personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile Android.

Comme toute autre application de ce type, pour créer votre première image, vous n’avez qu’à la décrire, choisir un style et laisser l’IA faire sa magie.

Google Play Store | Mindscape AI – Créateur d’art

WallReels : Fonds d’écran HD

Si au lieu de créer vos propres fonds d’écran, vous préférez les faire pour vous, vous devez essayer WallReels, une application de fonds d’écran qui vous offre une grande variété de fonds d’écran de haute qualité. Tous les fonds d’écran présents sur WallReels sont organisés en catégories telles que la nature, l’abstrait, le sport ou les animaux pour vous permettre de trouver plus facilement le fond d’écran que vous recherchez.

WallReels est une application gratuite avec des publicités et des achats intégrés, qui vont de 0,49 euros à 1,59 euros, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

Google Play Store | WallReels : Fonds d’écran HD

FIFA+ | Le football dans sa forme la plus pure

Si vous êtes passionné par le beau jeu, nous vous recommandons d’essayer FIFA+, une application gratuite créée par la plus haute instance du football mondial grâce à laquelle vous pourrez revoir des matchs mythiques et découvrir des histoires inédites de vos joueurs préférés.

FIFA+ comprend des matchs complets, y compris ceux de la Coupe du monde Qatar 2022, des programmes avec les meilleurs moments des autres Coupes du monde et des documentaires exclusifs sur les grandes figures du football.

Google Play Store | FIFA+ | Le football dans sa forme la plus pure

Equick – Éditeur vidéo rapide

Equick est un éditeur vidéo simple pour Android qui vous permet d’améliorer vos clips avec des filtres et des transitions vidéo, d’ajuster la vitesse de la vidéo, de découper des vidéos et de créer des vidéos au ralenti rapidement et facilement.

Google Play Store | Equick – Éditeur vidéo rapide

Calendrier simple・ToDo – CalToDo

Si vous cherchez une alternative à Google Calendar, vous devriez essayer Simple Calendar・ToDo – CalToDo, une application de calendrier gratuite simple et facile à utiliser avec laquelle vous pouvez gérer votre emploi du temps et vos tâches de manière très simple et les voir toutes dans un seul calendrier.

Ainsi, avec cette application, vous pourrez voir, en même temps, les horaires et les tâches en attente et configurer les jours fériés et les vacances dans le calendrier. De plus, Simple Calendar・ToDo – CalToDo dispose d’un mode sombre idéal pour protéger vos yeux et économiser la batterie si vous avez un terminal avec un écran AMOLED.

Google Play Store | Calendrier simple・ToDo – CalToDo

Proxy bleu – Navigateur VPN Xxxx

Blue Proxy est un client VPN gratuit pour Android qui dispose d’une bande passante illimitée et ne nécessite ni inscription ni configuration, car il vous suffit de choisir l’un des serveurs qu’il a diffusés dans le monde entier et d’appuyer sur un bouton pour commencer à naviguer en toute sécurité sur Internet et accédez à du contenu multimédia restreint dans votre pays.

Blue Proxy est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Proxy bleu – Navigateur VPN Xxxx

Défis photo quotidiens Picfex

Picfex est une application de défi photo quotidienne où vous devez télécharger une photo chaque jour d’un sujet spécifique pour rivaliser avec d’autres utilisateurs pour obtenir plus de médailles photo qu’eux. De plus, chaque fois que vous participerez à un défi, vous pourrez recevoir un retour instantané qui vous indiquera si votre photo est suffisamment similaire à celle du défi.

En plus du défi quotidien, Picfex propose une grande variété de concours photo auxquels vous pouvez participer pour prouver votre valeur en tant que photographe.

Google Play Store | Défis photo quotidiens Picfex

Compteur de pas : Gardez la forme

Et nous terminons cette sélection avec Step Counter:Keep Fit, une application gratuite pour compter les pas qui vous montre les itinéraires que vous avez parcourus et les statistiques de toutes vos promenades et qui, en plus, vous rémunère pour marcher et pour jouer à des jeux qu’elle recommande le application.

Ainsi, grâce à Step Counter, vous remplirez votre portefeuille de pièces virtuelles que vous pourrez ensuite échanger contre de l’argent via des plateformes telles que PayPal, Visa ou Mastercard et contre des cartes-cadeaux d’Amazon, Google Play ou Steam.

Google Play Store | Compteur de pas : Gardez la forme

