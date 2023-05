10 applications pour Android très intéressantes mais peu connues que vous devriez essayer sur votre mobile

Fatigué des mêmes vieilles applications ? Ces 10 applications les moins populaires sur le Play Store sont totalement gratuites et vraiment utiles.

Applications sur un mobile Android

Nous avons l’habitude d’utiliser les applications les plus connues et les plus populaires du Google Play Store sur notre smartphone Android, mais la vérité est que l’App Store de Google cache également d’authentiques diamants bruts que vous devriez oser découvrir car nous assurons vous que vous ne le regretterez pas

Pour cette raison, nous avons sélectionné aujourd’hui un total de 10 applications Android qui n’ont pas un grand nombre de téléchargements sur Google Play, mais qui en valent la peine.

Améliorer les photos : PhotoApp

Améliorer les photos : PhotoApp est une application de retouche photo basée sur l’IA qui vous permet d’améliorer les images floues et de mauvaise qualité en un seul clic, de restaurer et de colorer les anciennes photos et de supprimer les objets ou les personnes que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans l’image et même le fond d’une photographie.

Améliorer les photos : PhotoApp est une application entièrement gratuite avec des publicités et des achats intégrés allant de 2,69 euros à 48,99 euros.

Téléchargement gratuit Photo Enhancer: PhotoApp

Explorateur de fichiers FV

FV File Explorer est un gestionnaire de fichiers complet pour Android qui a plus de 100 fonctions différentes. Ainsi, avec ce gestionnaire de fichiers vous pourrez gérer toutes les photos, vidéos et documents que vous avez enregistrés sur votre terminal et aussi les fichiers que vous avez hébergés dans vos clouds et sur vos serveurs FTP, SFTP et WebDAV.

De plus, cette application gratuite intègre un lecteur multimédia pratique avec lequel vous pourrez visualiser vos photos et lire vos vidéos sans avoir à quitter l’application.

Téléchargement gratuit de l’explorateur de fichiers FV

Zénon Radio

Zeno Radio est une application simple qui vous permet d’écouter des stations de radio et des podcasts du monde entier d’une manière très simple. Cette application gratuite dispose d’un mode sombre, elle est compatible avec Chromecast, vous pouvez donc écouter la radio sur votre téléviseur, et elle vous donne la possibilité de télécharger les programmes pour les écouter hors ligne.

Zeno Radio est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

Telechargement gratuit Zeno Radio

Stash : gestionnaire de jeux vidéo

Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, vous devriez essayer Stash, une application gratuite avec laquelle vous pourrez garder une trace de tous les titres auxquels vous avez joué, découvrir de nouveaux jeux et régler des alarmes pour recevoir des notifications sur les sorties à venir.

Stash est compatible avec les principales plateformes de jeux vidéo telles que PlayStation, Xbox, Steam ou Nintendo Switch et vous permet de partager vos listes de jeux et de suivre les listes de vos amis.

Téléchargement gratuit de Stash : Gestionnaire de jeux vidéo

DuoCards – flashcards de langue

DuoCards est une application d’apprentissage des langues qui utilise des flashcards et des cours vidéo pour rendre l’apprentissage plus agréable et divertissant.

Avec cette application gratuite, vous pouvez facilement apprendre l’anglais, l’français, le français, le portugais, l’allemand, le coréen, le japonais ou toute autre des plus de 50 langues étrangères qu’elle comprend.

Télécharger gratuitement DuoCards – flashcards de langue

Visiter une ville

Si vous aimez voyager et planifiez généralement vos sorties à l’avance, nous vous conseillons d’essayer Visit A ​​City, une application gratuite grâce à laquelle vous pourrez créer un itinéraire personnalisé pour la ou les villes que vous allez visiter, réserver des circuits touristiques et activités en quelques clics, découvrez les monuments, les sites historiques et les trésors cachés de votre destination, et accédez à des guides de voyage complets pour l’endroit où vous voyagez.

Un point supplémentaire en faveur de cette application est qu’elle permet de consulter les guides de voyage sans avoir besoin d’une connexion Internet, ce qui est vraiment utile lorsque vous voyagez en dehors de l’Union européenne et que vous vous connectez uniquement via Wi-Fi pour ne pas générer de consommation de itinérance des données.

Télécharger gratuitement Visiter une ville

lancer rapide

Quick Cast est une simple application gratuite pour transmettre des vidéos, de la musique ou des photos depuis le mobile vers n’importe quel appareil compatible avec le protocole DLNA. Ainsi, vous pouvez utiliser cette application avec des appareils avec Android TV et Google TV, avec Chromecast, avec Amazon Fire TV, avec des Smart TV de Samsung, LG et Sony et avec tous les appareils compatibles avec AirPlay tels que Mac ou Apple TV.

Téléchargement gratuit de QuickCast

Mise au point et flou DSLR – ReLens

ReLens est une application gratuite qui vous permettra de transformer votre mobile en un appareil photo reflex numérique professionnel grâce à l’utilisation d’une série d’algorithmes d’IA et de techniques avancées de photographie computationnelle.

Ainsi, cette application de photographie vous permet de configurer toutes sortes de paramètres avant de prendre une photo et dispose d’une grande variété d’options d’effets de flou et de bokeh grâce auxquelles vous obtiendrez des portraits (presque) professionnels.

Téléchargement gratuit Focus & Blur DSLR – ReLens

UserLAnd – Linux sur Android

Si vous êtes un utilisateur Linux et que vous avez toujours voulu utiliser ce système d’exploitation gratuit sur votre mobile Android, vous allez adorer UserLAnd, une application open source avec laquelle vous pouvez exécuter différentes distributions Linux telles que Debian, Ubuntu ou Arch Linux sur votre smartphone.

Cette application intègre un terminal à partir duquel vous pourrez mettre à jour le système, installer toutes sortes d’applications et ouvrir une session dans VNC, un programme open source avec lequel vous pourrez accéder au bureau de votre distribution GNU/Linux et interagir avec lui depuis le mobile comme si vous étiez sur un PC.

Télécharger gratuitement UserLAND – Linux sur Android

Jottacloud : Stockage sécurisé dans le cloud

Nous terminons cette collection d’applications peu connues pour Android avec Jottacloud, un service de stockage en nuage axé sur la confidentialité basé en Norvège qui prétend être une alternative à Google Drive et OneDrive.

Jottacloud vous permet de faire une copie de sauvegarde de vos photos et vidéos en qualité et taille d’origine et de modifier des documents directement depuis l’application elle-même grâce à son intégration native avec Microsoft Office Online.

Cette plate-forme d’hébergement cloud dispose d’un compte gratuit avec 5 Go de stockage et de diverses options de paiement, individuelles et familiales jusqu’à 20 To.

Téléchargement gratuit de Jottacloud : stockage cloud sécurisé

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :