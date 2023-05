Pratique : ‘Midnight Alarm’ contient des fonctionnalités puissantes qui manquent à l’application Apple Clock [Giveaway]

Andrew Zhen, un stagiaire entrant chez Apple, a constaté que la fonction d’alarme d’Apple manquait de fonctionnalités essentielles et a découvert que la plupart des alternatives sur l’App Store étaient mal conçues, truffées de publicités et manquaient de fonctionnalités clés. Pour cette raison, il a créé Midnight Alarm, une application d’alarme riche en fonctionnalités et merveilleusement conçue.

Fonctionnalités gratuites

Bien que vous deviez payer 1,49 $ par mois ou 24,99 $ d’achat unique pour obtenir toutes les fonctionnalités étonnantes de Midnight, la version gratuite offre toujours de nombreuses fonctionnalités par rapport à l’offre d’Apple, et contrairement aux innombrables applications d’alarme sur l’App Store, pas de publicité.

Prise en charge des activités en direct

Widget

Programmez des alarmes pour plus tard à des dates spécifiques ou tous les jours pendant une plage

Modifier le volume de l’alarme indépendamment de votre sonnerie (par exemple, volume normal de la sonnerie et alarme plus forte)

Aperçu de l’heure – voyez l’heure afin de ne pas régler accidentellement des alarmes pour le milieu de la nuit

Arrière-plans dynamiques personnalisés qui s’ajustent en fonction du temps

Modifiez l’emplacement du bouton snooze/dismiss en faisant glisser

Durée de répétition personnalisée et durée de sonnerie d’alarme

Importer des sons d’alarme à partir de fichiers

Supprimer plusieurs alarmes à la fois

Échangez les boutons de répétition et d’arrêt

Midnight Alarm a reçu une autorisation spéciale d’Apple pour utiliser des alertes critiques, de sorte que même lorsque votre téléphone est en mode silencieux, vous pouvez toujours entendre vos alarmes normalement. Ceci est assez différent des nombreuses autres applications d’alarme sur le marché, car beaucoup jouent en fait un fichier audio silencieux comme une astuce pour entendre les alarmes en mode muet, ce qui vide par conséquent la batterie.

Des fonctionnalités premium

Organisation

La fonction d’alarme d’Apple a été notoirement mauvaise en matière d’organisation, et il est très facile d’avoir une liste interminable d’alarmes du passé, mais Midnight résout ce problème de deux manières. La version gratuite vous donne la possibilité de supprimer plusieurs alarmes à la fois, une omission surprenante de l’offre d’Apple, et avec la prime, elle vous donne la possibilité de mettre vos alarmes dans des dossiers et de les organiser par catégorie.

Intégration du calendrier

En plus de pouvoir programmer une alarme pour une date spécifique, avec Premium, Midnight offre une intégration complète avec Apple Calendar, Google Calendar et les calendriers .ics personnalisés et vous permet de placer vos alarmes sur une interface de calendrier. Avec juste une bascule, il ajoutera l’alarme à votre liste dans l’application et se synchronisera afin que l’événement puisse être vu depuis toutes vos applications de calendrier.

Aperçus météo et fond solaire

Midnight vous donne la météo au moment de votre alarme directement sur la page d’accueil et dispose d’une belle interface utilisateur montrant un graphique solaire. Les données de lever et de coucher du soleil du graphique solaire sont précises et calculées à partir d’un algorithme de l’Observatoire naval des États-Unis.

Télécharger des sonneries depuis YouTube (Bientôt disponible)

En plus de télécharger vos propres fichiers en tant que sonneries, avec premium, vous pourrez bientôt télécharger de la musique directement depuis YouTube et la définir comme votre alarme.

Offre spéciale pour les lecteurs Netcost-security.fr !

Andrew a été très gentil et propose 10 codes à vie, afin que nos lecteurs puissent profiter des puissantes fonctionnalités premium.

Codes de l’App Store :

A6KFXNY779RR

N7FTF3LNLX46

LJ933W6LMKMP

J766PEPARK3

XX7LAKNRR6L6

LP73AKN64MYF

YY3LAM7MHHH4

LT63PP96LKJW

T6PRKYYTJ36W

9X9NMR7K6MLA

L’application Midnight Alarm est disponible en téléchargement ici.

