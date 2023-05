Futurama Saison 11 : date d’arrivée, sur quelle plateforme la voir et toutes les informations

Découvrez où et quand vous pouvez voir la onzième saison de l’une des meilleures séries animées

La saison 11 de Futurama revient en force

« Futurama » est l’une des séries les plus aimées de l’histoire. Il a un style diaboliquement drôle dans lequel les histoires de Fry, Leela, Dr. Zoidberg ou Bender « Doblador » Rodríguez dominaient la télévision il y a plus d’une décennie. Cependant, tout au long de son histoire, elle a connu une série d’annulations injustes pour lesquelles certains pensent que c’est la série qui est encore meilleure que « Les Simpson », la série la plus célèbre de Matt Groening. Dans ce contexte, il y a un an, une nouvelle est apparue qui a excité le fandom : ils produisaient deux saisons de dix épisodes. Maintenant, ils sont sur le point d’arriver, nous allons donc vous dire quelle est la date de sortie et sur quelle plateforme vous pouvez voir la onzième saison de « Futurama ».

C’est la date de sortie de la saison 11 de « Futurama »

Depuis la plateforme, ils ont prévenu que la date de sortie de la saison 11 de « Futurama » aura lieu le 24 juillet. Ainsi, nous pourrons profiter de cette série en plein été, nous aurons donc plus de temps pour en profiter au maximum. Bien qu’il se compose de 10 chapitres de 25 minutes, la vérité est que tout indique qu’il nous durera un souffle. Cependant, c’est un très bon signe qu’il arrivera puisqu’il donne confiance que la série aura de plus en plus de saisons pour satisfaire les fans.

Sur quelle plateforme regarder Futurama saison 11

La plateforme chargée d’amener la saison 11 de « Futurama » sur nos télévisions est « Hulu » en Amérique du Nord. Cependant, en France, il atteindra le catalogue Disney+ puisque Hulu est intégré à cette plateforme dans notre pays. Ainsi, on peut la voir avec d’autres séries de Matt Groening, comme « Les Simpson », qui est disponible dans son intégralité sur la plateforme de l’usine à idées.

Nous avons tous hâte de revoir Futurama en action, car l’annulation qu’il a reçue était totalement injuste. La série avait une véritable légion de fans qui ont adoré les aventures de Leela, Fry et Bender. Maintenant, nous pouvons, oui, auparavant nous devrons payer un abonnement de 8,99 euros par mois.

Disney+

Que sait-on de cette saison de « Futurama »

En principe, Disney + devrait publier les cinq premiers chapitres simultanément, puis ils seront publiés sur une base hebdomadaire. De cette façon, on peut frapper un bon marathon d’une des meilleures séries animées sur Disney+.

La série nous emmènera à travers la galaxie en récupérant les aventures des protagonistes des saisons précédentes à travers dix chapitres dont les noms ont déjà été dévoilés :

Épisode 1 : « Le stream impossible »

Épisode 2 : « Fils d’un marais »

Épisode 3: « Comment l’Occident était 1010001 »

Épisode 4: « Parasites récupérés »

Épisode 5: « Lié aux éléments que vous avez vus »

Épisode 6 : « Je sais ce que tu as fait à Noël dernier »

Épisode 7: « Rage contre le vaccin »

Épisode 8: « Zapp annulé »

Épisode 9: « Le prince et le produit »

Épisode 10: « Jusqu’à la fin »

De plus, il y aura également une saison numéro 12 qui sera également composée de dix épisodes. On ne sait pas exactement quand elle sortira, mais force est de constater qu’elle a déjà été préparée car c’est l’une des séries cultes qui compte le plus de fans au monde.

Si vous pensez encore que le chemin est encore long jusqu’au 24 juillet, vous pouvez regarder toutes les saisons de Futurama sur Disney+, où vous pourrez vivre les aventures de ces personnages tout au long de dix saisons.

Regardez « Futurama » sur Disney+

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :